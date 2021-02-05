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Общество

Нижегородская епархия поддержала переименование ул. Стрелка

25 февраля 2021 15:32  [3] Общество
Собор Александра Невского

Собор Александра Невского

Фото: с сайта Нижегородской епархии, Александр Чурбанов

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородская епархия Русской православной церкви поддержала переименование ул. Стрелка, ведущей к собору Александра Невского. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в комитете по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в Нижнем Новгороде.

В письме в адрес сопредседателя комитета Олега Лавричева говорится, что по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия "епархия полностью поддерживает благое начинание по возвращению первоначального названия улице Стрелка, исторически именовавшейся Александро-Невская".

Вопрос переименования улицы обсуждался на первом заседании комитета в декабре. С предложением выступил Фонд памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая. 

Отметим, что улица была переименована в ул. Стрелка в советское время. Сейчас на этой улице проживают всего 8 человек, также там размещены разные офисы и гостиница.

Как пояснили в комитете, пока окончательное решение по вопросу переименования не принято, проводятся консультации с экспертами, прорабатывается вопрос о проведении общественного обсуждения.

"В случае принятия положительного решения Комитет по увековечению памяти имеет полномочия внести инициативу о переименовании городских объектов в соответствующую районную комиссию", - пояснили в ведомстве.

Напомним, что возле кафедрального собора Александра Невского со стороны улицы Совнаркомовской к юбилею города планируется установить памятник святому, в честь которого назван храм. Скульптором выступит народный художник России Андрей Ковальчук. Он является руководителем авторского коллектива, создавшего эскиз памятника, который стал победителем открытого голосования среди нижегородцев. 

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Теги:
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