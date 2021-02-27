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Работы по установке окон в пострадавшем доме на Мещере будут закончены 2 марта. Об этом заявил глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
По его словам, 28 февраля было установлено 55 окон в 13 квартирах и подъезде, два окна отремонтировали. 1 марта в течение дня
остекление продолжится в 12 помещениях, там установят 45 окон.
"Кроме этого, на сегодняшний день подрядчик занят изготовлением 60 элементов остекления в подъездах и 25 окон для жителей, обратившихся накануне. Собственники одной из квартир отказались от замены, некоторые пока не откликнулись, к ним домой рабочие попасть не могут", – отметил глава города Юрий Шалабаев.
Ранее сообщалось, что пристрой жилого дома обрушился из-за взрыва газа.
В результате происшествия пострадали три человека. При этом состояние женщины, извлеченной из-под завалов, оценивается как тяжелое.
Так как несущие конструкции дома не пострадали, жители пяти из шести подъездов пострадавшего дома смогли вернуться в свои квартиры уже вечером 26 февраля.
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