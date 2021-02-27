Работы по установке окон в пострадавшем доме на Мещере будут закончены 2 марта Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Работы по установке окон в пострадавшем доме на Мещере будут закончены 2 марта. Об этом заявил глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

По его словам, 28 февраля было установлено 55 окон в 13 квартирах и подъезде, два окна отремонтировали. 1 марта в течение дня

остекление продолжится в 12 помещениях, там установят 45 окон.

"Кроме этого, на сегодняшний день подрядчик занят изготовлением 60 элементов остекления в подъездах и 25 окон для жителей, обратившихся накануне. Собственники одной из квартир отказались от замены, некоторые пока не откликнулись, к ним домой рабочие попасть не могут", – отметил глава города Юрий Шалабаев.

Ранее сообщалось, что пристрой жилого дома обрушился из-за взрыва газа.

В результате происшествия пострадали три человека. При этом состояние женщины, извлеченной из-под завалов, оценивается как тяжелое.

Так как несущие конструкции дома не пострадали, жители пяти из шести подъездов пострадавшего дома смогли вернуться в свои квартиры уже вечером 26 февраля.