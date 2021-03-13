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Общество

Установка новых аттракционов в парках Нижнего Новгорода пока не планируется

15 марта 2021 17:31  [39] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Установка новых аттракционов в парках Нижнего Новгорода пока не планируется. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии думы Нижнего Новгорода по экономике, промышленности и предпринимательству 15 марта 2021 года.

Отметим, что речь идет о парковых территориях, которые находятся в ведении или в ближайшее время будут переданы МАУ "Дирекция парков и скверов города Нижнего Новгорода".

Как сообщил директор учреждения Александр Чикаев, на сегодняшний день аттракционная деятельность предусмотрена только в Автозаводском парке культуры и отдыха и Парке им. 777-летия Нижнего Новгорода, куда была перевезена часть аттракционов из парка "Швейцария".

"К сожалению, другие парковые пространства небольшие. Это не позволяют устанавливать крупные аттракционы на данных территориях", - сказал он.

При этом Александр Чикаев отметил, что установка мелких аттракционов на время проведения массовых мероприятий планируется.

По словам директора департамента развития предпринимательства администрации города Александра Симагина, несмотря на то, что аттракционная инфраструктура в Автозаводском парке "возрастная", она "в отличном состоянии и пользуется спросом". Он добавил, что развитие этого направления связано с инвестиционным потенциалом, поэтому является привлекательным.

Ранее сообщалось, что колесо обозрения из парка "Швейцария" Нижнего Новгорода выставлялось на одном из сайтов для продажи имущества и активов.

При этом колесо обозрения может появиться рядом с трамплинным комплексом на пл. Сенной в Нижнем Новгороде. Его строительство планируется в рамках комплексного благоустройства территорий. Предполагается, что колесо обозрения построит ООО "Нерпа" в 2021 году. Объем инвестиций составит порядка 100 млн рублей.

Добавим, что Сормовский парк, где также установлены аттракционы, хотят развивать по договору концессии, но инвесторы пока не проявляют инициативы.

СПРАВКА:

В ведении МАУ "Дирекция парков и скверов города Нижнего Новгорода" находятся парк "Светлоярский", парк им. А.С. Пушкина, парк "Дубки", детский парк им. Я.М. Свердлова, парк им. И.П. Кулибина, парк им. 777-летия Нижнего Новгорода, Парк “Автозаводский”, Парк “Станкозавода”.

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Теги:
Аттракционы Городская дума Парки
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