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"Нижегородэлектротранс" ежедневно следит за состоянием трамвайных путей во время паводка

24 марта 2021 15:50  [116] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Специалисты "Нижегородэлектротранса" в ежедневном режиме следят за состоянием трамвайных путей во время паводка. Об этом сообщили сотрудники предприятия в ходе обследования трамвайных путей.

Как рассказали на предприятии, на некоторых уклонных участках мастера пути уже начали готовить траншеи для отвода талых вод. Например, вдоль трамвайных путей на улице Ковалихинской в нагорной части города.

По словам начальника первой дистанции путевого хозяйства Александра Китунина, если вода застаивается, то для ее откачки используют специальные помпы.

В Нижегородском районе коммунальщики провели уборку улиц Варварская, Лопатина и набережной Федоровского.

"С начала недели вывезли более 13 тысяч кубометров снега. Сегодня на уборку снега вышли 5 погрузчиков, 7 самосвалов и порядка 100 рабочих. Если основные дороги в районе расчищены до асфальта, то на тротуарах местами по-прежнему продолжает лежать снег. На это сегодня еще раз указали подрядчику, который осуществляет работы", - сообщил замглавы администрации Нижегородского района Сергей Крутов.

Как в свою очередь отметил временно исполняющий обязанности прораба МП "РЭД" Андрей Калугер, работам по уборке снега и наледи мешают припаркованные автомобили.

Как сообщалось ранее, глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил главам районов совместно с ДУКами применять комплексный подход к уборке дворов.

Ранее также сообщалось, что с начала зимы с улиц города вывезли более одного млн кубических метров снежных масс, а в феврале - 615 тысяч кубометров снега.

Напомним, что в Нижнем Новгороде с 17 марта введен режим повышенной готовности в связи с подготовкой к паводковому периоду.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Снег Трамвай
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