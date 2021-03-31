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Бизнес

Конкурс по строительству коммуникаций на Нижневолжской набережной снова не состоялся

01 апреля 2021 10:49  [72] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Электронный конкурс по поиску подрядчика для строительства коммуникаций на Нижневолжской набережной снова не состоялся. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Речь идет о создании сетей электроснабжения объектов инженерной инфраструктуры на пешеходной территории Нижневолжской набережной в границах от дома 7/1 (напротив пер. Кожевенный) до д. 21 (ресторан "Плакучая Ива").

На участие в аукционе была подана только одна заявка от компании "Новастрой" (Иваново), которая предложила выполнить необходимые работы за 8,7 млн рублей (начальная цена контракта). Заявка была признана соответствующей требованиям.

При этом 26 марта в адрес УФАС по Нижегородской области поступила жалоба на аукционную документацию от ООО "Джули" (Екатеринбург). Компания считает, что заказчик обязан применить типовые условия контракта. Из-за этого процедура заключения контракта была приостановлена.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в администрации Нижегородского района, рассмотрение жалобы назначено на 1 апреля.

Напомним, согласно конкурсной документации, подрядчик должен будет в течение 40 дней с момента заключения контракта построить сети электроснабжения объектов инфраструктуры на набережной.

Отметим, что администрация Нижегородского района уже ранее дважды объявляла конкурсы по выбору подрядчика для выполнения данных работ. Но они были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Напомним также, что проект коммуникаций для нестационарных торговых объектов (НТО) на Нижневолжской набережной был подготовлен ООО фирма "Промсвет" в мае 2020 года. Затем он был отправлен на доработку.

СПРАВКА:

На Нижневолжской набережной работают 74 объекта, из них 12 стационарных и 62 НТО (58 торговля, 4 кафе).

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Теги:
Госзакупки Нижневолжская набережная Электроэнергия
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