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Общество

Размер ущерба от загрязнения почвы нефтеотходами в Кстовском районе превысил 1,9 млн. рублей

05 апреля 2021 14:46  [61] Общество

Фото: пресс-служба Росприроднадзора

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Размер ущерба от загрязнения почвы нефтеотходами в Кстовском районе Нижегородской области превысил 1,9 млн. рублей. Об этом сообщает управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

Согласно информации, ведомство направило претензионное письмо ОАО "РЖД" о добровольном возмещении ущерба, причиненного почвам.

Еще в октябре 2020 года рядом с железнодорожной станцией "Зелецино" в Кстовском районе в лесу были обнаружены нефтепродукты. Размер вреда оценивается в 1,9 млн рублей.

В ходе осмотра территории было установлено, что вещество, обнаруженное на почве, относится к IV классу опасности. Общая площадь загрязнения составила 777,2 кв. м.

Напомним, что ранее за данное правонарушение компания уже была привлечена к административной ответственности.

Сейчас же специалисты Росприроднадзора в претензионном порядке предлагают ОАО "РЖД" осуществить комплекс мер по устранению вреда почве. Денежные средства должны поступить в бюджет Кстовского района или же они будут взысканы в судебном порядке.

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Теги:
Росприроднадзор
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