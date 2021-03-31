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Космический туризм отменяется, владелец "КосмоКурса" заявил о закрытии компании

06 апреля 2021 13:07  [136] Бизнес

Фото: с сайта Роскосмоса

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Компания "КосмоКурс",  планировавшая построить в Нижегородской области частный космодром для отправки туристов в суборбитальный полет, закрывается. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил генеральный директор компании Павел Пушкин.

"Такое решение принято на днях. По причине того, что проект суборбитального комплекса в разумные сроки реализовать не получается, и денег на него в таком случае никто не выделит. А по проекту ракеты-носителя сверхлегкого класса мы не нашли заказчиков", - пояснил он.

Отметим, что в марте 2021 года Павел Пушкин на своей странице в соцсети сообщил, что проект строительства космодрома в Нижегородской области приостановлен. При этом в министерстве имущественных и земельных отношений региона об этом не знали. В ведомстве сообщали, что правительство по-прежнему ждет результатов экспертиз по проекту.

Напомним, что строительство космодрома предусматривалось соглашением между правительством Нижегородской области, корпорацией развития региона и ООО "КосмоКурс", которое стороны подписали в начале марта 2019 года.

Инвестор планировал реализовать проект в течение 2020-2025 годов. Планируемый объем инвестиций - 2,6 млрд рублей. 

Первый полет был запланирован на 2025 год. Он должен был продлиться 15 минут.

В "КосмоКурсе" ожидали, что ежегодно из России совершать суборбитальный полет будут до 700 космических туристов. Стоимость одного полета оценивалась примерно в $250 тысяч.

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Теги:
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