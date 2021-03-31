Власти окажут материальную помощь пострадавшим при взрыве газа в Дальнеконстантиновском районе Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Власти окажут материальную помощь пострадавшим при взрыве газа в Дальнеконстантиновском районе. С соответствующим заявлением выступил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, он поручил своему заместителю Давиду Мелик-Гусейнову и министерству соцполитики региона оказать материальную помощь всем жителям дома в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района, где вечером 19 апреля взорвался газ.

"Жильцам дома, здоровью которых произошедшее не причинило вред, будет выплачено по 10 тысяч рублей. Получившим травмы выделим по 100 тысяч рублей. В случае, если спасатели обнаружат погибших, родственникам выплатят по 200 тысяч рублей", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона добавил, что каждый случай будет рассматриваться индивидуально.

Напомним, что под завалами дома было обнаружено тело младенца.

По данным на 01:00 20 апреля в результате инцидента пострадали 8 человек - четверо взрослых и четверо детей. Сейчас они госпитализированы, у одного из детей при этом травм не обнаружено. Пострадавшие находятся в медучреждениях Арзамаса и Дальнеконстантиновского района. Они будут переведены в медучреждения Нижнего Новгорода, если это будет необходимо.

Глеб Никитин поручил своему заместителю Дмитрию Краснову и главе администрации Дальнеконстантиновского района Владимиру Варнакову оказать всю необходимую помощь жителям дома.