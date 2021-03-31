Детсад в ЖК "Гагаринские высоты" в Нижнем Новгороде сдадут не раньше июня Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Детсад в ЖК "Гагаринские высоты" в Нижнем Новгороде сдадут не раньше июня. Об этом сообщил директор департамента строительства и капитального ремонта городской администрации Дмитрий Горбунов в ходе заседания комиссии Гордумы по развитию города, строительству и архитектуре 20 апреля 2021 года.

Он отметил, что в рамках регионального штаба Нижегородской области по строительству данный муниципальный контракт продлен до 1 июня.

"Это было необходимо сделать. Нам нужна была банковская гарантия, чтобы контролировать подрядчика. И, скажу честно, генподрядная организация ООО "ПК "Феникс" очень плохая. Фактически, мы выйдем на заключение соответствия построенного объекта к 15 мая. После этого мы пойдем на ввод", - сказал Дмитрий Горбунов.

По его словам, сейчас объект готов на 98%. Осталось провести благоустройство и пусконаладочные работы по бассейну.

Напомним, здание планировалось построить в декабре 2020 года, затем в феврале 2021 года и в апреле. Cтоимость муниципального контракта - 232 млн рублей.

Ранее сообщалось, что детсад в ЖК "Гагаринские высоты" собирались открыть уже к концу мая 2021 года.