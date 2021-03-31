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Общество

Танк Т-34 откроет парад Победы в Нижнем Новгороде

21 апреля 2021 13:53  [99] Общество
Танк Т-34

Танк Т-34

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Танк Т-34 откроет парад Победы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Отмечается, что для этого он уже доставлен из Московской области.

Всего в параде будет представлено 76 единиц различной боевой техники. За танком Т-34 проследуют современные образцы: танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, реактивные системы залпового огня "Град", самоходные артиллерийские установки САУ "Мста-С", оперативно-тактические ракетные комплексы ОТРК "Искандер-М", бронеавтомобили повышенной проходимости "Тайфун-К", "Рысь".

В честь 9 мая по центральной улице города торжественным маршем пройдут свыше 1,2 тысячи человек. Среди них: военнослужащие гвардейской танковой армии ЗВО, учащиеся академий МВД и МЧС, воспитанники кадетского корпуса и юнармии.

Напомним, что военный парад состоится в Нижнем Новгороде 9 мая на Нижневолжской набережной. На площади перед Речным вокзалом будут установлены трибуны для ветеранов Великой Отечественной войны. При этом пока не уточняется, смогут ли посетить парад все желающие. Решение еще не принято и будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Ранее сообщалось, что все участники торжественного шествия прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Напомним также, движение транспорта в историческом центре Нижнего Новгорода будет временно прекращено по ряду улиц во время подготовки к параду. 

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Теги:
День Победы Памятные даты Парад
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