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Обвиняемому в убийстве семьи с ребенком в Нижнем Новгороде продлили срок ареста

26 апреля 2021 18:12  [73] Происшествия

Фото: Канал YouTube Кстати Новости Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Мужчине, обвиняемому в убийстве семьи с ребенком в доме на территории пос.Кудьма Приокского района Нижнего Новгорода, продлили срок ареста. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Напомним, что по версии следствия, убийцей стал 26-летний мужчина, который работал в семье погибших подсобным рабочим. Его обвиняют в убийстве мальчика, его мамы, дедушки и бабушки. После убийства мужчина, похитив крупную сумму денег и ценности, скрылся с места преступления.

На момент гибели мальчику было пять лет, его маме – 41 год, дедушке 64 года, а бабушке – 63 года. Их тела нашли 28 февраля 2021 года.

Еще один ребенок в семье – 14-летняя девочка, в это время находилась на занятиях и пыталась дозвониться до погибших родственников. После неудачных попыток она позвонила отцу, который находился в другом регионе, а тот в свою очередь перезвонил соседу с просьбой проверить семью.

Именно сосед и обнаружил убитых.

Подозреваемого задержали на территории Владимирской области, а 1 марта доставили в Нижний Новгород на допрос. Выяснилось, что мужчине помог скрыться его знакомый. С ним тоже работают следователи.

На следующий день после доставки в Нижний Новгород подозреваемого заключили под стражу.

Сейчас стало известно, что Московский районный суд продлил срок ареста на два месяца, то есть до 27 июня 2021 года включительно.

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Теги:
Суд Убийство
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