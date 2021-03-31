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Общество

Тридцать дежурных групп откроют в детсадах Нижнего Новгорода в майские праздники

29 апреля 2021 15:22  [59] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Тридцать дежурных групп откроют в детсадах Нижнего Новгорода в майские праздники. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте образования администрации города.

По словам собеседника агентства, такие группы будут работать для детей тех родителей, которые работают в праздничные дни с 1 по 10 мая.

"Если у родителей есть необходимость определить ребенка в детский сад, он может обратиться к руководителю дошкольного учреждения", - рассказали в департаменте.

Таким образом с 4 по 7 мая в 18 детсадах города во всех районах города (за исключением Московского района) будут работать 30 групп для дошкольников.

Напомним, что в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора нижегородские школы и вузы в праздники работать не будут.

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Теги:
Дети Детсады
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