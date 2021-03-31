инвест-проект
Благоустраиваемые в Нижнем территории будут закрыты до августа
Дублер проспекта Гагарина построят до 2030 года
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 30 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
29 апреля 2021 20:16  [31] Нижний сегодня: главные события дня
29 апреля 2021 19:05  [74] Рабочий поселок Желнино Дзержинска преобразуют в сельский поселок
29 апреля 2021 18:52  [99] Два моста на трассе М-7 "Волга" под Кстово перекроют для проверки
29 апреля 2021 18:42  [83] "Диктант Победы" прошел в Законодательном собрании Нижегородской области
29 апреля 2021 18:34  [111] Нижегородский бизнес пожаловался прокурору на давление со стороны органов МСУ и правоохранителей
29 апреля 2021 18:22  [92] "Диктант Победы" написали уже более 15 тысяч нижегородцев
29 апреля 2021 18:01  [98] Дума Дзержинска продлила безвозмездное пользование помещениями ряду организаций
29 апреля 2021 17:29  [133] Дума Дзержинска выделила средства для зала по спортивной гимнастике
29 апреля 2021 17:28  [113] Более 2 млрд рублей направят на газификацию Нижегородской области в 2021 году
29 апреля 2021 16:54  [128] Дзержинские депутаты обратятся к правительству РФ по поводу начисления платы за ОДН
Общество

Нижний сегодня: главные события дня

29 апреля 2021 20:16  [31] Общество

Артем Ефремов покинул пост министра спорта Нижегородской области

Артем Ефремов покинул пост министра спорта Нижегородской области. На данном посту он работал ровно год и решение об увольнении принял по собственному желанию. Губернатор Глеб Никитин предложил ему стать своим советником по спорту на общественных началах.

Алексей Москвин назначен и.о министра спорта Нижегородской области

Алексей Москвин назначен и.о министра спорта Нижегородской области. Он будет занимать пост исполняющего обязанности министра спорта до момента назначения нового министра.

"Сбербанк лизинг" окажет услуги по аренде ретро-трамваев для Нижнего Новгорода

По условиям договора, компания приобретет трамваи самостоятельно, после чего передаст их Нижнему Новгороду во временное владение и пользование до 25 декабря 2026 года. После этого администрация Нижнего Новгорода планирует их выкупить. Цена контракта составит 945,9 млн рублей. Источник финансирования - средства бюджета города на 2022-2026 годы.

Демонтаж части здания "Дома правительства" в нижегородском Кремле оценивается в 43 млн рублей

Демонтаж части здания "Дома правительства" в нижегородском Кремле оценивается в 43 млн рублей. На эту сумму планируется перестроить перегородки здания.

Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 29 апреля

По данным на 29 апреля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 113 796 человек, в том числе еще 174 новых случая заболевания выявлено за прошедшие сутки, а днем ранее - 179 новых случаев COVID-19.

Определен подрядчик для создания в пакгаузах на Стрелке культурных пространств

Подрядчиком определены московские ООО "Аэроком" в консорциуме с АО "Компания СпецСтройРеконструкция". Стоимость работ составит 659 млн рублей. Проект будет реализован с привлечением внебюджетных средств. Срок выполнения работ – декабрь 2021 года.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph