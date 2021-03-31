Нижний сегодня: главные события дня Общество

Артем Ефремов покинул пост министра спорта Нижегородской области

Артем Ефремов покинул пост министра спорта Нижегородской области. На данном посту он работал ровно год и решение об увольнении принял по собственному желанию. Губернатор Глеб Никитин предложил ему стать своим советником по спорту на общественных началах.

Алексей Москвин назначен и.о министра спорта Нижегородской области

Алексей Москвин назначен и.о министра спорта Нижегородской области. Он будет занимать пост исполняющего обязанности министра спорта до момента назначения нового министра.

"Сбербанк лизинг" окажет услуги по аренде ретро-трамваев для Нижнего Новгорода

По условиям договора, компания приобретет трамваи самостоятельно, после чего передаст их Нижнему Новгороду во временное владение и пользование до 25 декабря 2026 года. После этого администрация Нижнего Новгорода планирует их выкупить. Цена контракта составит 945,9 млн рублей. Источник финансирования - средства бюджета города на 2022-2026 годы.

Демонтаж части здания "Дома правительства" в нижегородском Кремле оценивается в 43 млн рублей

Демонтаж части здания "Дома правительства" в нижегородском Кремле оценивается в 43 млн рублей. На эту сумму планируется перестроить перегородки здания.

Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 29 апреля

По данным на 29 апреля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 113 796 человек, в том числе еще 174 новых случая заболевания выявлено за прошедшие сутки, а днем ранее - 179 новых случаев COVID-19.

Определен подрядчик для создания в пакгаузах на Стрелке культурных пространств

Подрядчиком определены московские ООО "Аэроком" в консорциуме с АО "Компания СпецСтройРеконструкция". Стоимость работ составит 659 млн рублей. Проект будет реализован с привлечением внебюджетных средств. Срок выполнения работ – декабрь 2021 года.