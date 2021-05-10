Муниципальный долг Нижнего Новгорода за апрель снизился на 6% Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Муниципальный долг Нижнего Новгорода за апрель снизился на 6,2%. Об этом сообщается на городском портале "Открытый бюджет города Нижнего Новгорода".

Сейчас сумма долга составляет 10,97 млрд рублей, в то время как в прошлом месяце была 11,69 млрд рублей. Таким образом, с марта по апрель город погасил 725 млн рублей долга. Отметим, что по состоянию на 1 января размер муниципального долга составлял 12,7 млрд рублей.

Основную часть в структуре долга - 55,60% - занимают кредиты кредитных организаций (6,1 млрд рублей), 39,88% - муниципальные ценные бумаги (4,4 млрд рублей), 4,52% - бюджетные кредиты (496 млн рублей).

Сумма выплаченных по кредитам процентов сейчас составляет 218,6 млн рублей.

Напомним, Дума Нижнего Новгорода поддержала возможное размещение городом облигаций на 4 млрд рублей в 2021 году. Средства от их размещения планируется направить на замещение кредитов коммерческих банков. Данный облигационный заем город хотел выпустить еще в 2020 году, однако не стал этого делать из-за неблагоприятной конъюнктуры рынка.

Сейчас в обращении у Нижнего Новгорода находятся облигации, выпущенные в декабре 2017 года. Тогда город разместил облигационный заем на 5 млрд рублей с номинальной стоимостью одной ценной бумаги в размере 1 тысяча рублей. Погасить облигации необходимо в срок до 5 декабря 2022 года.