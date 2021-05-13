Стадион "Нижний Новгород" расторгнет контракт с клининговой компанией из-за грязных кресел

Финал Бетсити Кубка России
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Стадион "Нижний Новгород" расторгнет контракт с клининговой компанией. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в соцсети Instagram.
Причиной расторжения контракта послужили грязные кресла стадиона, которые болельщики заметили на финальном матче Бетсити Кубка России сезона 2020/21.
"Такое впечатление, что после зимы ни разу не протирали! На финал Кубка России можно было бы людей посадить на нашем замечательном стадионе на чистые кресла!", — написала в соцсети губернатора жительница города.
Глеб Никитин пообещал, что выводы будут сделаны, и "такого впредь никто не допустит"
"Радует, что подавляющее большинство болельщиков остались очень рады вчерашнему матчу и послематчевому шоу", — добавил он.
Напомним, Бетсити Кубок России по футболу прибыл в Нижний Новгород 10 мая 2021 года. 12 мая Нижний Новгород принял финал Бетсити Кубка России. На поле встретились команды ПФК "Крылья Советов" (Самара) и ФК "Локомотив" (Москва). На стадионе присутствовало около 21 тысячи зрителей.
Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 12 мая 2021 года подписал дополнительное соглашение межу правительством региона, министерством спорта РФ и Российским футбольным союзом о развитии футбола.
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