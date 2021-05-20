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Экономика

Нижегородские промпредприятия увеличили производство за 4 месяца 2021 года на 8,9%

03 июня 2021 11:49  [117] Экономика

Фото: Выксунский металлургический завод

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьева

Объем промышленного производства в Нижегородской области с января по апрель 2021 года увеличился на 8,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин

Он отметил, что этот показатель выше среднероссийского: по всей стране за это время прирост составил 1,1%. Восстановление промышленности после спада в пандемию уже началось, и это происходит, в том числе, благодаря федеральным и региональным мерам поддержки.

В Нижегородской области самое динамичное развитие наблюдается в обрабатывающих производствах. В частности, в производстве электрического оборудования – на 53,2% к январю-апрелю 2020 года: в основном, этот процесс обеспечили компании, производящие устройства для коммутации или защиты электрических цепей и комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты: АО "НИПОМ", филиал ООО "Тубор", АО "Элкаб - Кабельный завод" и другие.

Также рост наблюдается в автомобилестроении – на 34,3% (здесь отличилась "Группа ГАЗ" ), в металлургическом производстве – на 14,3% (Выксунский металлургический завод увеличил выработку стали и производство нефтегазопроводных труб), в химическом производстве – на 7,2%, в производстве пищевых продуктов – на 7%.

Министр промышленности региона Максим Черкасов добавил, что в регионе увеличился и объем обработки древесины - на 30,5%, прирост в производстве текстильных изделий зафиксирован на 19,9%.

Напомним, нижегородские промышленные предприятия в 2020 году реализовали продукцию на 1,4 трлн рублей.

Также сообщалось, что Центр развития экспорта Нижегородской области в текущем году направит более 56 млн рублей на поддержку предпринимателей. Спектр возможностей для поддержки очень широкий: это и обучающие программы, и сопровождение экспортных контрактов, сопровождение при участии в выставках и ярмарках, продвижение на международных электронных торговых площадках и многое другое.

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Теги:
Промышленность экономика
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