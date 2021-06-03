Подписано соглашение о развитии исторического центра Нижнего Новгорода и строительства IT-кампуса Бизнес

Планы по редевелопменту Започаинья Фото: разработчики проекта

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Соглашение о развитии исторического центра Нижнего Новгорода подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент ООО "Глоракс" (GloraХ) Андрей Биржин в рамках ПМЭФ 4 июня. Об этом сообщили в правительстве региона.

По словам губернатора региона Глеба Никитина, обозначены намерения о сотрудничестве для реализации инвестиционно-девелоперских проектов на территории Нижнего Новгорода, в том числе проектов редевелопмента исторических территорий, а также строительства IT-кампуса и квартала высоких технологий.

"Необходимость развития исторического центра Нижнего Новгорода обозначил в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Эту задачу невозможно реализовать без соответствующего пула партнеров", - сказал глава региона.

В свою очередь президент компании GloraХ Андрей Биржин отметил большой потенциал сотрудничества с Нижегородской областью в сфере девелопмента, развития территорий и создания мультиформатной городской среды.

Ранее сообщалось, что IT-кампус включает в себя образовательные площади нового IT-факультета на базе ННГУ им. Лобачевского на 7 000 студентов и общежития на 5 400 студентов. Потребность в реализации проекта вызвана нехваткой IT-специалистов. В настоящий момент общий дефицит составляет 15 000 человек. Ежегодно готовится только около 3 тысяч специалистов в сфере IT.

Напомним, что масштабный редевелопмент Започаинья планируется в Нижнем Новгороде. О концепции редевелопмента глава региона Глеб Никитин докладывал президенту страны.

Этот проект позволит эффективно использовать более 250 га в шаговой доступности от Нижегородского кремля, вместо депрессивных территорий сформировать территорию с активной деловой жизнью, развить IT-квартал и новый кампус IT-факультета Нижегородского государственного университета им. Лобачевского - в итоге получить минимум 20 000 рабочих мест, обрести значительный рост туристического потока.