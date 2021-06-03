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Общество

Развитие региональной инфраструктуры обсудили в Нижнем Новгороде

04 июня 2021 15:33  [88] Общество

Фото: НРО партии

Развитие региональной инфраструктуры обсудили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает НРО партии "Единая Россия".

Согласно информации, в Нижнем Новгороде прошло общественное обсуждение по вопросу развития региональной инфраструктуры. Свои предложения озвучили депутаты всех уровней, главы муниципалитетов, представители общественных организаций. Эти проекты стали итогом обсуждений с жителями на конкретных территориях по всей Нижегородской области.

В числе приоритетных проектов – инициативы, которые уже были озвучены губернатором Нижегородской области, секретарем регионального отделения "Единой России" Глебом Никитиным. В частности, речь зашла о строительстве дублера проспекта Гагарина и новых станций метро, редевелопменте территории Започаинья и улицы Черниговской, обновлении общественного транспорта. Все эти проекты были поддержаны нижегородцами.

Как подчеркнула заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции "Единой России" Ольга Щетинина, речь шла о развитии Нижегородской области и роли партии в реализации инфраструктурных проектов.

"Важно определить, какие проекты у нас являются приоритетными, и для чего нам потребуется помощь федерального центра. Звучали разные предложения, и есть уже конкретные проекты. Например, развитие метрополитена. Мы понимаем, как его ждут жители Сормова, и какой толчок для развития это даст верхней части Нижнего Новгорода. Поднимались вопросы строительства железнодорожных переездов, сохранения малых рек, берегоукрепления – то, что невозможно решить силами муниципалитетов", - рассказала Ольга Щетинина.

Особое внимание было уделено тем инициативам, которые уже начали реализовывать на территории Нижегородской области. Однако выделение федеральных средств позволило бы увеличить объемы работ.

"Это, в первую очередь, программа капитального ремонта образовательных организаций. При расширении возможностей в нее можно включить учреждения не только общего образования, но и, например, дополнительного образования, спортивной инфраструктуры, а также детские лагеря. Конечно, в этом вопросе необходимо привлечение федеральных средств", - добавила Ольга Щетинина.

Только в рамках предварительного голосования "Единой России" кандидатами было проведено более тысячи встреч с жителями. В ходе них было озвучено большое количество предложений и проблем, которые сегодня волнуют нижегородцев.

"Считаю очень важным продолжить работу по обеспечению жителей качественной питьевой водой. Нам удалось решить эту проблему в Навашине, но и на других территориях, например, в частных поселках Автозаводского района, в Сосновском и Вачском районах, этому необходимо уделить серьезное внимание. Острой остается проблема ликвидации свалок и рекультивации полигонов ТБО в Богородске и Кулебаках. Кроме того, считаю актуальным инициировать формирование особой программы, способствующей созданию транспортной инфраструктуры в целях развития внутреннего туризма. У нас в Нижегородской области огромное количество архитектурных, исторических "жемчужин", а дороги до них либо отсутствуют, либо доехать можно только буквально на вездеходах. Построим туда дороги – привлечем туристов, создадим новые рабочие места", - предложила в ходе обсуждения депутат Госдумы Наталья Назарова.

Подводя итог встречи, Ольга Щетинина отметила, что Нижегородская область будет добиваться, чтобы большинство озвученных предложений, были включены в федеральную программу партии.

"Мы обязательно продолжим диалог с общественностью, потому что это основа для формирования списка наших региональных задач, которые мы должны решать в первую очередь. Сделаем все, чтобы нижегородские предложения вошли в федеральный документ. А то, над чем мы уже сейчас можем начать работать, войдет в региональную программу партии", – резюмировала Ольга Щетинина.

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Теги:
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