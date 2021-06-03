Лучшие волонтерские команды онлайн-движения "МЫ" получили гранты до 50 тысяч рублей

Награждение победителей
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НИА "Нижний Новгород" – Татьяна Соловьева
Пять лучших волонтерских команд первого в России онлайн-движения "МЫ", созданного в Нижегородской области, по итогам своей добровольческой деятельности получили гранты от 20 до 50 тысяч рублей. Награды им вручил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Напомним, онлайн-движение «МЫ», созданное в марте 2020 года на базе одноименного мобильного приложения, - это открытый клуб активных людей, которые объединяются для обсуждения и реализации социально значимых проектов и которые хотят приносить пользу стране и родному городу. За время существования проекта его участниками стали уже 9 033 пользователя.
Более ста лидеров платформы, которые определяются исходя из личного вклада в общее дело по итогам каждого месяца, получают призы, дополнительные возможности для образования и другие бонусы. А для самых активных пользователей по итогам рейтинга предусмотрены пять грантов в размере от 20 до 50 тысяч рублей.
Среди социальных инициатив, к которым можно было присоединиться и заработать баллы активностей - волонтерская помощь врачам в больницах и поликлиниках, сбор информации о ямах на дорогах Нижнего Новгорода, акция по благоустройству городских территорий, поддержка приютов для животных и многое другое.
Победителями в командном рейтинге стали:
1 место (грант на сумму 50 тыс. рублей) – "Волонтеры Нижегородской Епархии";
2 место (грант на сумму 40 тыс. рублей) – "Пульс";
3 место (грант на сумму 30 тыс. рублей) – "3D волонтерское объединение";
4 место (грант на сумму 25 тыс. рублей) – "Созвездие";
5 место (грант на сумму 20 тыс. рублей) "– СтудеНТТ".
Кроме того, 80 победителей личного рейтинга получили индивидуальные призы: современные гаджеты, сертификаты в магазины и билеты в нижегородские музеи.
"Когда желание что-то сделать идёт не по долгу службы, а от души, то результат всегда получается лучше", - отметил Юрий Шалабаев и добавил, что совместное сотрудничество волонтеров и властей будет наращивать обороты и в планах уже есть несколько идей совместных акций.
Ранее сообщалось, что с 1 июня 2021 года добровольцы, активно осуществляющие деятельность в сфере культуры в Нижегородской области, могут подать заявку на получение "Карты Волонтера культуры".
Кстати, "доброрубли" в Нижегородской области можно получить за участие в экологических акциях и за занятия спортом и прогулки.
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