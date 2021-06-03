"Мы должны направить энергию госслужащих на решение стратегических задач", - Андрей Бетин Бизнес

Фото: Александр Воложанин Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин принял участие в сессии "Клиентоцентричность, цифровизация и производительность обеспечивающих функций госслужбы" на III федеральном форуме "Производительность 360" в Нижнем Новгороде. Он рассказал об опыте трансформации государственного управления в регионе. Андрей Бетин отметил, что идея освобождения системы госуправления от ряда обеспечивающих функций, которая позволила бы сотрудникам органов власти сосредоточиться на основной работе, была озвучена в ходе форума "Производительность 360" в 2019 году. За минувшие годы в Нижегородской области опробованы новые эффективные методики в этом направлении, включая аутсорсинг кадрового делопроизводства и документооборота. "Вместо рутинных, стандартных операций мы должны направить энергию госслужащих на решение стратегических задач, в том числе реализацию нацпроектов", - отметил Андрей Бетин. В частности, в феврале 2021 года совместно с АО «Гринатом» был создан Центр обработки документов и работы с населением, в котором за счет использования современных ИТ-систем централизованы работа с обращениями граждан и делопроизводство правительства региона. Численность персонала, занятого документооборотом, сократилась на 31%. Сокращать трудозатраты помогает и роботизация процессов, по некоторым направлениям она позволила повысить производительность в два раза. Также благодаря созданию единой кадровой службы и аутсорсингу кадровых операций численность сотрудников, которые курируют кадровые вопросы в правительстве региона, уменьшилась на 52%. "Сделанные шаги стали катализатором для развития новой культуры в органах исполнительной власти – культуры постоянных улучшений, которую мы транслируем всем нашим сотрудникам", - подчеркнул Андрей Бетин. Заместитель губернатора также добавил, что показавшие свою эффективность в Нижегородской области решения в дальнейшем могут быть масштабированы на территории всей страны. Напомним, III федеральный форум "Производительность 360" прошел в Нижнем Новгороде с 15-16 июня. В нем приняло участие более 1000 представителей органов власти и предприятий из 50 регионов России. Основной темой форума стало повышения эффективности отечественной экономики. В первый день форума для участников были организованы экскурсии на производственные площадки участников нацпроекта "Производительность труда": ООО "Инком", АО "Промис", ЗАО "Завод "Труд", ООО "Биком", ООО "Автомеханический завод", АО "Теплоэнерго". По итогам форума Нижегородскую область отметили как один из самых активных регионов по реализации нацпроекта. Ранее сообщалось, что Нижегородская область стала одним из первых субъектов РФ, включившихся в нацпроект "Производительность труда". В 2017 году его участниками в пилотном режиме стали 16 предприятий. Сейчас же благодаря нацпроекту повышением производительности труда в регионе занимается более 140 компаний из различных сфер.

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