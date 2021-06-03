"Уралтрансмаш" начал поставку ретро-трамваев в Нижний Новгород Общество

Фото: АО "Уралтрансмаш"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Компания "Уралтрансмаш" начала поставку ретро-трамваев в Нижний Новгород. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, первый из 11 закупаемых в лизинг ретро-трамвай отправлен в наш город.

Остальные транспортные средства будут поставлены до конца ноября текущего года.

"В начале этого года ретро-трамвай успешно прошел все приемо-сдаточные испытания и получил сертификат соответствия. Также вагон прошел обкатку на линиях Екатеринбурга без замечаний, он полностью готов к эксплуатации. По прибытии ему предстоит наладка оборудования и обкатка по городу", – пояснил коммерческий директор АО "Уралтрансмаш" Алексей Серков.

Напомним, что нижегородская администрация закупает ретро-трамваи в лизинг. На их приобретение в бюджете города на 2022-2023 годы заложено почти 400 млн рублей. Услуги по аренде оказывает АО "Сбербанк лизинг".

Ретро-трамваи будут выглядеть, как привычные классические, но с современным оснащением. Вагоны будут использовать на маршрутах в исторической части города.

Ранее планировалось, что новые трамваи поступят в Нижний Новгород летом 2021 года.

СПРАВКА (с сайта "Уралтрансмаш"):

Ретро-трамвай 71-415Р создан на основе модели 71-415. В нем установлен инновационный электродвигатель ЭДБТ1.

Многие элементы выполнены вручную или с применением технологий начала ХХ века. В задней части ретро-вагона расположено колесо, имитирующее стоп-кран старинных трамваев. В районе места кондуктора находится трос, при опускании которого срабатывает механический звонок в кабине водителя, сигнализирующий о необходимости остановки.