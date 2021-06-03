"Уралтрансмаш" начал поставку ретро-трамваев в Нижний Новгород

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Компания "Уралтрансмаш" начала поставку ретро-трамваев в Нижний Новгород. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Согласно информации, первый из 11 закупаемых в лизинг ретро-трамвай отправлен в наш город.
Остальные транспортные средства будут поставлены до конца ноября текущего года.
"В начале этого года ретро-трамвай успешно прошел все приемо-сдаточные испытания и получил сертификат соответствия. Также вагон прошел обкатку на линиях Екатеринбурга без замечаний, он полностью готов к эксплуатации. По прибытии ему предстоит наладка оборудования и обкатка по городу", – пояснил коммерческий директор АО "Уралтрансмаш" Алексей Серков.
Напомним, что нижегородская администрация закупает ретро-трамваи в лизинг. На их приобретение в бюджете города на 2022-2023 годы заложено почти 400 млн рублей. Услуги по аренде оказывает АО "Сбербанк лизинг".
Ретро-трамваи будут выглядеть, как привычные классические, но с современным оснащением. Вагоны будут использовать на маршрутах в исторической части города.
Ранее планировалось, что новые трамваи поступят в Нижний Новгород летом 2021 года.
СПРАВКА (с сайта "Уралтрансмаш"):
Ретро-трамвай 71-415Р создан на основе модели 71-415. В нем установлен инновационный электродвигатель ЭДБТ1.
Многие элементы выполнены вручную или с применением технологий начала ХХ века. В задней части ретро-вагона расположено колесо, имитирующее стоп-кран старинных трамваев. В районе места кондуктора находится трос, при опускании которого срабатывает механический звонок в кабине водителя, сигнализирующий о необходимости остановки.
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