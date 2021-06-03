Воздушный шар в честь Дня медработника запустили в Нижнем Новгороде Общество

Воздушный шар накануне Дня медработника запустили в Нижнем Новгороде активисты ОНФ, сообщают организаторы.

В месте слияния Волги и Оки между главным кафедральным собором имени Александра Невского и стадионом "Нижний Новгород" в небо над Нижним Новгород поднялся воздушный шар с баннером "Спасибо врачам!".

Стоит отметить, что пассажиры воздушного шара - главврачи двух нижегородских ковидных госпиталей: больницы № 30 Нижнего Новгорода и Сеченовской центральной районной больницы.

Как отметил главврач больницы №30, модератор ТП "Здравоохранение" ОНФ в Нижегородской области Иван Романов, летать он боится, но полетит. "Поздравлю коллеги в высоты птичьего полета!" - добавил Иван Романов перед полетом, пожелав своим коллегам добра, мира, здоровья и процветания, а "также нашей общей победы над ковидом".

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввел ряд ограничений: на посещение массовых мероприятий, на курение кальянов в общественных местах. Также нижегородские работодатели должны на период с 21 июня по 21 июля 2021 года перевести на дистанционный режим всех, кто может трудиться удаленно.