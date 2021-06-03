Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего
Мясоперерабатывающий завод построят в Вадском районе
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
IT-кампус появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 21 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
19 июня 2021 14:47  [97] Воздушный шар в честь Дня медработника запустили в Нижнем Новгороде
19 июня 2021 14:36  [61] Более 20% работников городского автопредприятия Дзержинска привились от коронавируса
19 июня 2021 13:10  [361] Еще 20 нижегородцев скончались от COVID-19 за минувшие сутки
19 июня 2021 12:36  [126] "Жёлтый" уровень опасности объявлен в нижегородских лесах
19 июня 2021 11:48  [188] Случаи ДТП с лосями участились на загородных трассах в Нижегородской области
18 июня 2021 21:58  [367] Несовершеннолетние гости фестиваля "Столица закатов" смогут сделать экспресс-тесты бесплатно
18 июня 2021 20:07  [628] Россия восстанавливает авиасообщение с Турцией с 22 июня
18 июня 2021 19:20  [314] Первый российский хакатон по искусственному интеллекту стартовал в Нижнем Новгороде
18 июня 2021 19:03  [295] Возможности использования хакатонов для развития бизнеса и государства обсудили в Нижнем Новгороде
18 июня 2021 18:59  [436] Новый логотип появился у Нижегородской ярмарки
Общество

Воздушный шар в честь Дня медработника запустили в Нижнем Новгороде

19 июня 2021 14:47  [97] Общество

Воздушный шар накануне Дня медработника запустили в Нижнем Новгороде активисты ОНФ, сообщают организаторы.

В месте слияния Волги и Оки между главным кафедральным собором имени Александра Невского и стадионом "Нижний Новгород" в небо над Нижним Новгород поднялся воздушный шар с баннером "Спасибо врачам!".

Стоит отметить, что пассажиры воздушного шара - главврачи двух нижегородских ковидных госпиталей: больницы № 30 Нижнего Новгорода и Сеченовской центральной районной больницы.

Как отметил главврач больницы №30, модератор ТП "Здравоохранение" ОНФ в Нижегородской области Иван Романов, летать он боится, но полетит. "Поздравлю коллеги в высоты птичьего полета!" - добавил Иван Романов перед полетом, пожелав своим коллегам добра, мира, здоровья и процветания, а "также нашей общей победы над ковидом".

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввел ряд ограничений: на посещение массовых мероприятий, на курение кальянов в общественных местах. Также нижегородские работодатели должны на период с 21 июня по 21 июля 2021 года перевести на дистанционный режим всех, кто может трудиться удаленно.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Медицина и здоровье ОНФ Праздники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph