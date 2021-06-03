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Общество

Рейды по проверке соблюдения масочного режима в торговых точках Дзержинска станут ежедневными

23 июня 2021 18:32  [50] Общество

Фото: администрация Дзержинска

Сотрудники департамента промышленности, торговли и предпринимательства администрации Дзержинска 23 июня провели проверку торговых точек на предмет соблюдения норм, установленных указом губернатора №27 "О введении режима повышенной готовности".

Директор департамента Наталия Туранова отметила, что мониторинг проводится с марта 2020 года, и теперь он вновь станет ежедневным.

Она рассказала пор итогам рейда, что ответственность и продавцов, и покупателей снизилась. Не смотря на небольшие недочёты, крупных нарушений не выявлено. Но сотрудникам ведомства пришлось столкнуться с покупателями, которые отказывались надеть маску.

"Но в то же время есть группа предпринимателей, которых хочется поблагодарить за то, что они уделяют большое внимание соблюдению санитарных норм с самого начала введения режима повышенной готовности", - сказала Наталия Туранова.

Ежедневно сотрудники департамента посещают от 40 до 70 торговых точек в Дзержинске. В частности, проверяется соблюдение масочного режима, наличие антисептиков с содержанием спирта не менее 70%, а также наличие перчаток, ведение журнала замера температуры сотрудников и регулярность дезинфекции поверхностей.

Наталия Туранова добавила, что на этой неделе работа ведется в "предупредительном" формате: "Пока мы только напоминаем руководителям и сотрудникам торговых точек о необходимости соблюдения санитарных норм, ведем разъяснительную работу с покупателями. Со следующей недели перейдем от разъяснительных бесед к административным мерам воздействия".

Напомним, 16 июня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внёс изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". В частности, ужесточен контроль за соблюдением масочного режима - в общественном транспорте, магазинах, а также в точках общепита. Кроме того, введены ограничения на посещение массовых мероприятий в регионе, в том числе кинотеатров и событий на свежем воздухе. Ответственность за нарушение указа определена статьей 20.6.1 КоАП РФ и влечет предупреждение или наложение административного штрафа.

Так, за нарушение режима гражданам грозит штраф 1 до 30 тысяч рублей, должностным лицам – от 10 до 50 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям – от 30 до 50 тысяч рублей, а юрлицам – от 100 до 300 тысяч рублей. За повторное нарушение размер штрафа значительно возрастает, а для ИП и юрлиц предусмотрено административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее сообщалось, что за 5 месяцев 2021 года за нарушение масочного режима в Нижегородской области было составлено более 15 тысяч протоколов.

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Теги:
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