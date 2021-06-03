Дополнительный пункт вакцинации открылся в центре выдачи "Мультипасс 800" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В центре выдачи "Мультипасс 800" жители и гости Нижнего Новгорода теперь могут пройти вакцинацию. Об этом сообщили в "Центре координации проектов цифровой экономики".

Медицинский пункт расположен по адресу: ул. Бетанкура 1А/1. Он работает ежедневно с 9:00 до 21:00 (воскресенье - выходной). Приём ведут специалисты поликлиники №4 Канавинского района. Согласно требованиям Роспотребнадзора, каждые два часа в пункте вакцинации проводится технологический перерыв.

Кроме того, начинает свою работу call-центр в помощь гражданам при оформлении "Мультипасс 800": обратиться туда можно с помощью короткого номера *052.

Напомним, что новый "Мультипасс 800" даёт возможность посетить праздничные мероприятия на территории Нижегородской области, а также кинотеатры,театры, концертные залы, цирк; учреждения клубного типа (клубы, дворцы и дома культуры, дома народного творчества); организации, осуществляющие спортивную подготовку и организующие проведение спортивных мероприятий; организации, осуществляющие конгрессно-выставочную деятельность.

"Мультипасс 800" представляет собой бейдж в цифровом и в пластиковом виде. Его можно оформить как в онлайн-формате, так и в центре выдачи.

Ранее сообщалось, что временные вакцинальные пункты в нижегородских торговых центрах или общественных пространствах будут работать на протяжении всего дня. Кроме того, открылся дополнительный пункт вакцинации в ТЦ "Максидом" (ул. Тургайская, 1).