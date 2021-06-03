Илья Авербух поставит гала-шоу к 800-летию Нижнего Новгорода
Нижегородский кремль откроют для посещения в августе
"Школу 800" достроят до конца августа
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 29 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Культура и отдых
02 августа 2021 13:46  [2] Афиша культурных событий Нижнего Новгорода со 2 по 8 августа 2021 года
31 июля 2021 12:17  [968] Кантата Сергея Прокофьева "Александр Невский" прозвучала у кафедрального собора в Нижнем Новгороде
31 июля 2021 09:18  [1443] Здание манежа в Нижегородском кремле открылось после реконструкции
30 июля 2021 18:54  [3204] Праздничную программу открытия Чкаловской лестницы в Нижнем Новгороде 1 августа покажут в прямом эфире
30 июля 2021 13:36  [1301] Стала известна программа фестиваля "Столица закатов" на 7 августа
29 июля 2021 18:18  [985] Солисты оперного театра исполнят песни из репертуара Федора Шаляпина с балкона на ул. Короленко в Нижнем Новгороде
29 июля 2021 15:16  [759] Аудиоспектакль-прогулку по историческому центру смогут посетить нижегородцы в августе
29 июля 2021 12:00  [2211] Элджей выступит на фестивале "Столица закатов" в Нижнем Новгороде 7 августа
28 июля 2021 17:52  [796] Более 67 млн рублей потребовалось на реставрацию НГВК
28 июля 2021 15:39  [1443] Илья Авербух раскрыл подробности гала-шоу к 800-летию Нижнего Новгорода
Культура и отдых

Афиша культурных событий Нижнего Новгорода со 2 по 8 августа 2021 года

02 августа 2021 13:46  [2] Культура и отдых
Небесный Нижний. Святые и святыни Нижегородской земли

Небесный Нижний. Святые и святыни Нижегородской земли

Фото: из группы НГХМ в соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Учреждения культуры Нижнего Новгорода подготовили для жителей города программу, с которой можно познакомиться на этой неделе - со 2 по 8 августа 2021 года.

Театры

Нижегородский театр "Комедiя":

4 августа - спектакль по рассказу Николая Свечина "Дело молитовских отравителей" - "Сыщики" (16+);
5 августа - спектакль по пьесе Лопе де Вега "Дурочка" (16+).

Нижегородский планетарий им. Гречко:

5 августа - лекция "Звездное небо лета" (12+), программа "В глубины Вселенной" (12+), программа "Млечный путь: прогулка по "звездному колесу" (12+);
6 августа - экскурсия "Астрономия и космонавтика" (12+), программа "Планеты, открытые заново" (12+), программа "Фантом Вселенной. В поисках темной материи" (12+);
7 августа - программа "Парад планет" (6+), программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+), лекция "Детям о звездах" (6+), программа "Космическая книга странствий" (6+), экскурсия "Астрономия и космонавтика" (12+), лекция "Звездное небо лета" (12+), программа "Млечный путь: прогулка по "звездному колесу" (12+), программа "Планеты, открытые заново" (12+), программа "Фантом Вселенной. В поисках темной материи" (12+),программа "Естественный отбор" (12+);
8 августа - программа "Парад планет" (6+), программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+), лекция "Детям о планетах" (6+), экскурсия "Астрономия и космонавтика" (12+), лекция "Звездное небо лета" (12+), программа "Фантом Вселенной. В поисках темной материи" (12+), программа "Млечный путь: прогулка по "звездному колесу" (12+), программа "В глубины Вселенной" (12+).

Музеи

В настоящее время открыты следующие выставки:

НГХМ — Музей зарубежного искусства (Дом Сироткина): выставка "Тьеполо, Каналетто, Гварди и современники" (0+), экспозиция зала К.Е. Маковского с мультимедийной экскурсией по картине "Воззвание Минина" (12+), выставка областного конкурса мастеров народных художественных промыслов и ремесел, учащихся, студентов учебных заведений Нижегородской области "800 лет городу Нижнему Новгороду" (0+);

НГХМ - Манеж (кремль, корпус 1А): выставка "Небесный Нижний. Святые и святыни Нижегородской земли" (0+);

НГИАМЗ - Усадьба Рукавишниковых: выставка "Поэзия стекла" (0+), выставка предметов музейной коллекции из драгоценных металлов и камней "Особая кладовая" (0+), выставка "Веков ушедших пестрое собранье… (страницы истории Нижегородского музея)" (6+);

НГИАМЗ – Музей-Покровка, 8: экспозиция самоваров из частной коллекции (0+);

НГИАМЗ – исторический парк "Россия – моя история": интерактивная выставка "Вспомним" (0+), краеведческая экспозиция (0+), интерактивная экспозиция "Россия. ХХ век" (0+), мультимедийная выставка "Рюриковичи. Романовы" (0+);

НГИАМЗ – Технический музей: старинная техника и инструменты (0+);

НГИАМЗ – Игрушечный музей: коллекция художника Александра Лаврова (0+);

Арсенал: выставка номинантов премии "Инновация-2021" (18+), выставка-исследование "Перерыв 15 минут" (12+), выставка "Шухов. Формула архитектуры" (0+); выставка "Город как графика. Нижний Новгород на картах и гравюрах XVI-XXI веков (0+);

FUTURO Gallery: выставка Катерины Садовски и Лилии Ли-Мин-Ян "Мифы антропоцена" (12+);

Выставочное пространство "Река-Река" (здание Речного вокзала): постоянная экспозиция.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Музеи Планетарий Театры
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Дима Билан 22 сентября КЗ Юпитер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph