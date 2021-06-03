Афиша культурных событий Нижнего Новгорода со 2 по 8 августа 2021 года Культура и отдых

Небесный Нижний. Святые и святыни Нижегородской земли Фото: из группы НГХМ в соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Учреждения культуры Нижнего Новгорода подготовили для жителей города программу, с которой можно познакомиться на этой неделе - со 2 по 8 августа 2021 года.

Театры

Нижегородский театр "Комедiя":

4 августа - спектакль по рассказу Николая Свечина "Дело молитовских отравителей" - "Сыщики" (16+);

5 августа - спектакль по пьесе Лопе де Вега "Дурочка" (16+).

Нижегородский планетарий им. Гречко:

5 августа - лекция "Звездное небо лета" (12+), программа "В глубины Вселенной" (12+), программа "Млечный путь: прогулка по "звездному колесу" (12+);

6 августа - экскурсия "Астрономия и космонавтика" (12+), программа "Планеты, открытые заново" (12+), программа "Фантом Вселенной. В поисках темной материи" (12+);

7 августа - программа "Парад планет" (6+), программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+), лекция "Детям о звездах" (6+), программа "Космическая книга странствий" (6+), экскурсия "Астрономия и космонавтика" (12+), лекция "Звездное небо лета" (12+), программа "Млечный путь: прогулка по "звездному колесу" (12+), программа "Планеты, открытые заново" (12+), программа "Фантом Вселенной. В поисках темной материи" (12+),программа "Естественный отбор" (12+);

8 августа - программа "Парад планет" (6+), программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+), лекция "Детям о планетах" (6+), экскурсия "Астрономия и космонавтика" (12+), лекция "Звездное небо лета" (12+), программа "Фантом Вселенной. В поисках темной материи" (12+), программа "Млечный путь: прогулка по "звездному колесу" (12+), программа "В глубины Вселенной" (12+).

Музеи

В настоящее время открыты следующие выставки:

НГХМ — Музей зарубежного искусства (Дом Сироткина): выставка "Тьеполо, Каналетто, Гварди и современники" (0+), экспозиция зала К.Е. Маковского с мультимедийной экскурсией по картине "Воззвание Минина" (12+), выставка областного конкурса мастеров народных художественных промыслов и ремесел, учащихся, студентов учебных заведений Нижегородской области "800 лет городу Нижнему Новгороду" (0+);

НГХМ - Манеж (кремль, корпус 1А): выставка "Небесный Нижний. Святые и святыни Нижегородской земли" (0+);

НГИАМЗ - Усадьба Рукавишниковых: выставка "Поэзия стекла" (0+), выставка предметов музейной коллекции из драгоценных металлов и камней "Особая кладовая" (0+), выставка "Веков ушедших пестрое собранье… (страницы истории Нижегородского музея)" (6+);

НГИАМЗ – Музей-Покровка, 8: экспозиция самоваров из частной коллекции (0+);

НГИАМЗ – исторический парк "Россия – моя история": интерактивная выставка "Вспомним" (0+), краеведческая экспозиция (0+), интерактивная экспозиция "Россия. ХХ век" (0+), мультимедийная выставка "Рюриковичи. Романовы" (0+);

НГИАМЗ – Технический музей: старинная техника и инструменты (0+);

НГИАМЗ – Игрушечный музей: коллекция художника Александра Лаврова (0+);

Арсенал: выставка номинантов премии "Инновация-2021" (18+), выставка-исследование "Перерыв 15 минут" (12+), выставка "Шухов. Формула архитектуры" (0+); выставка "Город как графика. Нижний Новгород на картах и гравюрах XVI-XXI веков (0+);

FUTURO Gallery: выставка Катерины Садовски и Лилии Ли-Мин-Ян "Мифы антропоцена" (12+);

Выставочное пространство "Река-Река" (здание Речного вокзала): постоянная экспозиция.