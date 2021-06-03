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Здание проектного института появится на ул. Черниговской в Нижнем Новгороде. Соответствующий проект был рассмотрен на июльском заседании архитектурного совета при министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.
Его планируется построить по адресу: ул. Черниговская, д. 11
Концепцию разработало ООО "ФК Инжиниринг" по заказу ООО ТПК "ПАРСЕК".
После рассмотрения предложенных решений, члены архитектурного совета отправили их на доработку. В частности, замечания касались внешнего вида фасадов.
На заседании также в очередной раз обсудили вопрос внесения изменений в проект планировки Черниговской набережной в части изменения высотных параметров. Ранее архитектурный совет признал повышение разрешенной этажности зданий возможным. Представленные решения также были отправлены на доработку.
Напомним, проект Bridgetown "Чайка", который планируется реализовать на ул. Черниговской, предполагает создание нового делового центра в городе – с офисами, жильем, кафе и ресторанами, смотровой площадкой, арт-объектами. Объекты культурного наследия сохранятся и получат новое назначение.
В феврале 2021 года архитектурный совет Нижегородской области одобрил строительство новых зданий в рамках редевелопмента ул. Черниговской в Нижнем Новгороде.
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