Здание проектного института появится на ул. Черниговской в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: с сайта Архитектурного совета Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Здание проектного института появится на ул. Черниговской в Нижнем Новгороде. Соответствующий проект был рассмотрен на июльском заседании архитектурного совета при министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

Его планируется построить по адресу: ул. Черниговская, д. 11

Концепцию разработало ООО "ФК Инжиниринг" по заказу ООО ТПК "ПАРСЕК".

После рассмотрения предложенных решений, члены архитектурного совета отправили их на доработку. В частности, замечания касались внешнего вида фасадов.

На заседании также в очередной раз обсудили вопрос внесения изменений в проект планировки Черниговской набережной в части изменения высотных параметров. Ранее архитектурный совет признал повышение разрешенной этажности зданий возможным. Представленные решения также были отправлены на доработку.

(фото с сайта архитектурного совета)

Напомним, проект Bridgetown "Чайка", который планируется реализовать на ул. Черниговской, предполагает создание нового делового центра в городе – с офисами, жильем, кафе и ресторанами, смотровой площадкой, арт-объектами. Объекты культурного наследия сохранятся и получат новое назначение.

В феврале 2021 года архитектурный совет Нижегородской области одобрил строительство новых зданий в рамках редевелопмента ул. Черниговской в Нижнем Новгороде.