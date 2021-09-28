Два колледжа и два техникума в Нижегородской области переведены на дистанционное обучение Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Два колледжа и два техникума в Нижегородской области переведены на дистанционное обучение. Об этом сообщил пресс-секретарь нижегородского министерства образования, науки и молодежной политики Александр Поздняков на своей странице в соцсети Instagram.

Речь идет о Нижегородском политехническом колледже им. Руднева, Нижегородском губернском колледже, Уренском индустриально-энергетическом техникуме и Павловском техникуме народных художественных промыслов.

Кроме того, в других техникумах региона на "дистант" переведены 337 групп.

Александр Поздняков также рассказал, что дистанционно обучаются четыре 8 классов в одной школе Богородского района и 12 классов с 6 по 8 в одной школе в Воротынском округе.

Ранее сообщалось, что более 400 классов в 214 нижегородских школах закрыты на карантин по COVID-19 и ОРВИ по состоянию на начало недели.

Напомним, что школьники старших классов в Нижегородской области могут быть переведены на дистанционное обучение по решению каждого города отдельно, студентов также рекомендуется перевести на "дистант".