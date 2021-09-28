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Экономика

Проект реконструкции нижегородского ТЮЗа не прошел госэкспертизу

26 октября 2021 14:21  [115] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Проект реконструкции нижегородского Театра юного зрителя не прошел государственную экспертизу. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Согласно информации, в разработанной "СБС Групп" проектно-сметной документации были найдены несоответствия по 28 пунктам.

При этом доработать ПСД компания отказалась.

После этого театр подал иск в суд в отношении "СБС Групп" для расторжения контракта и возврата средств.

"На возвращенные средства планируется разработать контракт на капитальный ремонт здания, который будет представлен в минкультуры РФ для участия в федеральной программе по ремонту региональных детских театров нацпроекта "Культура", - пояснили в министерстве.

Напомним, капитальный ремонт нижегородского ТЮЗа был запланирован на 2022-2023 годы.

Стоимость реставрации театра оценивается в 41,6 млн рублей. Планируется, что на проведение работ поступят 40 млн рублей из федерального бюджета и 1,6 млн рублей из областного в рамках нацпроекта "Культура".

Напомним также, что дизайн-проект реставрации уже готов. В театре будет произведена реконструкция зрительного зала, вестибюля, сопутствующих помещений и фасада.

Ранее сообщалось, что во время проведения работ театр продолжит функционировать.

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Теги:
Реконструкция Суд ТЮЗ
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