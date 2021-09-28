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Общество

Одностороннее движение введут по проезду от пл. Сенной до ул. Новосолдатской в Нижнем Новгороде

27 октября 2021 16:46  [125] Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде с 17 ноября от площади Сенной до улицы Новосолдатской будет введено одностороннее движение. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на своей странице в Instagram.

Мэр отметил, что сейчас автомобили, выезжающие на Сенную со стороны улиц Тургенева и Новосолдатской и продолжающие движение в сторону площади Минина и Пожарского, вынуждены пересекать несколько рядов машин на коротком участке дороги. Это приводит к задержке в движении идущих с улицы Горького транспортных средств.

"Для того, чтобы исключить пересечение транспортных потоков и уменьшить вероятность ДТП, автомобили с улиц Тургенева и Новосолдатской будут направлены по улице Сеченова на улицу Большая Печёрская. Перекрёсток этих улиц регулируется светофором, поэтому проблем с выездом с улицы Сеченова у автомобилистов не будет", - пояснил Юрий Шалабаев и добавил, что перепробег машин по новой схеме движения составит менее 500 метров.

Водителям нужно быть внимательными при движении на данном участке и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее на площади Сенной изменили недавно введённую схему движения и разрешили левый поворот с улицы Минина на Казанский съезд на светофоре. Кроме того, с 30 сентября на площади Сенной ограничена парковка.

Напомним, ранее одностороннее движение введено на участке набережной Федоровского и улицы Суетинской, а 17 сентября на улице Кожевенной и прилегающих к ней дорожных участках. Кроме того, с 30 сентября одностороннее движение введено на участке улицы Ошарской.

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Теги:
движение Дороги Транспорт
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