Застрявшую в заборе косулю спасли в Шатковском районе Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Шатковском районе в селе Алеманово сотрудники Госохотнадзора спасли косулю, застрявшую в заборе. Об этом рассказали в Минлесхозе Нижегородской области.

Согласно информации, молодой самец косули застрял в пролёте металлического забора рядом со школой. Неравнодушные местные жители обратились за помощью в вызволении дикого зверя к специалистам.

Прибывшие на место сотрудники Госохотнадзора освободили животное и выпустили в естественную среду обитания. Сейчас жизни и здоровью косули ничего не угрожает, добавили в ведомстве.

В Минлесхозе напомнили, что в случае обнаружения диких животных, оказавшихся в бедственном положении, необходимо сообщить об этом на "Зелёный телефон" по номеру 433-22-11 или на номер 112. Изымать диких животных из естественной среды обитания самостоятельно запрещено, поскольку это может быть небезопасно как для людей, так и для самих животных. Делать это должны квалифицированные специалисты.

Ранее сообщалось, что в лесах Нижегородской области выросла численность косуль. По данным государственного мониторинга, сейчас в Нижегородской области насчитывается уже более 1 700 особей.

Напомним, летом 2021 года в Нижегородской области были спасены от гибели два раненых малыша косули: один - в Воротынском районе, второй - в Павловском районе. Обоих доставили на пмж на территорию племенного завода "Серая Лошадь" в Воскресенском районе.