Жильцов пострадавшего от взрыва дома на ул. Краснодонцев в Нижнем Новгороде должны расселить в кратчайшие сроки Общество

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Жильцов пострадавшего от взрыва дома на ул. Краснодонцев,17 в Нижнем Новгороде должны расселить в кратчайшие сроки. Об этом сообщил руководитель следственного управления СК России по Нижегородской области Айрат Ахметшин по итогам совещания под председательством главы Нижнего Новгорода, которое проходило 22 ноября.

Как сообщается на сайте ведомства, в совещании также принимали участие заместитель регионального следственного управления Александр Дыньков, руководители отделов аппарата следственного управления, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, первый заместитель главы Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин, уполномоченный по правам человека по Нижегородской области Оксана Кислицына и представители жильцов.

"По результатам совещания принято окончательное решение о сокращении сроков расселения жильцов пострадавшего дома, расширен состав рабочей группы, занимающейся проблемами жителей дома, также даны поручения по сложным вопросам, в том числе по решению вопроса о регистрации жителей на территории Автозаводского района до получения ими нового жилья", - говорится в сообщении.

По словам Айрата Ахметшина в настоящее время "приняты прорывные меры, позволяющие в кратчайшие сроки восстановить нарушенные права жителей дома на ул. Краснодонцев".

Напомним, 11 июля 2020 года в доме №17 по ул. Краснодонцев произошел взрыв бытового газа. Главной версией причины взрыва является утечка газа из некачественного шланга, соединявшего плиту с газовой трубой в квартире на шестом этаже. В результате в доме полностью обрушились две поперечные несущие стены, а часть перекрытий оказалась деформирована. Обследование дома показало, что здание не подлежит восстановлению. Его было решено снести.

После взрыва и разрушения части дома в июле прошлого года был введен режим чрезвычайной ситуации. Все жители были временно расселены по договорам коммерческого найма за счет средств, поступивших из резервного фонда правительства Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что выбран подрядчик для строительства нового дома для жильцов. Планируется, что новый дом возведут по адресу: ул. Героя Васильева, 31 до 1 декабря 2023 года.