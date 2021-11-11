Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Определяются места для установки новогодних елей
Билеты на новогодние представления начали продавать в Нижнем Новгороде
Неподтверждённые корпоративные мобильные номера россиян заблокируют
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 23 ноября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
23 ноября 2021 12:38  [42] Учреждение Федерального агентства морского и речного транспорта оштрафовали за нарушение Водного кодекса РФ
23 ноября 2021 12:27  [72] Набережная Федоровского откроется после благоустройства в декабре
23 ноября 2021 12:18  [67] Еще 40 человек скончались от коронавируса в Нижегородской области за минувшие сутки
23 ноября 2021 12:00  [104] Жильцов пострадавшего от взрыва дома на ул. Краснодонцев в Нижнем Новгороде должны расселить в кратчайшие сроки
23 ноября 2021 11:45  [141] Введение QR-кодов в нижегородском общественном транспорте не планируется
23 ноября 2021 11:40  [133] Около 14% школ и садиков Нижегородской области полностью или частично закрыты на карантин по ОРВИ и COVID-19
23 ноября 2021 11:10  [172] Еще 16 камер фотовидеофиксации будут выявлять непристегнутых водителей на нижегородских дорогах
23 ноября 2021 11:03  [121] Дина Шакурова: "Не рискуйте своей жизнью - сделайте прививку как можно скорее"
23 ноября 2021 10:20  [158] Более 150 елей украсят к Новому году в Нижнем Новгороде
23 ноября 2021 09:22  [253] Фуникулер в Кремле в Нижнем Новгороде достроят к лету 2022 года
Общество

Жильцов пострадавшего от взрыва дома на ул. Краснодонцев в Нижнем Новгороде должны расселить в кратчайшие сроки

23 ноября 2021 12:00  [104] Общество

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Жильцов пострадавшего от взрыва дома на ул. Краснодонцев,17 в Нижнем Новгороде должны расселить в кратчайшие сроки. Об этом сообщил руководитель следственного управления СК России по Нижегородской области Айрат Ахметшин по итогам совещания под председательством главы Нижнего Новгорода, которое проходило 22 ноября. 

Как сообщается на сайте ведомства, в совещании также принимали участие заместитель регионального следственного управления Александр Дыньков, руководители отделов аппарата следственного управления, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, первый заместитель главы Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин, уполномоченный по правам человека по Нижегородской области Оксана Кислицына и представители жильцов.

"По результатам совещания принято окончательное решение о сокращении сроков расселения жильцов пострадавшего дома, расширен состав рабочей группы, занимающейся проблемами жителей дома, также даны поручения по сложным вопросам, в том числе по решению вопроса о регистрации жителей на территории Автозаводского района до получения ими нового жилья", - говорится в сообщении.

По словам Айрата Ахметшина в настоящее время "приняты прорывные меры, позволяющие в кратчайшие сроки восстановить нарушенные права жителей дома на ул. Краснодонцев".

Напомним, 11 июля 2020 года в доме №17 по ул. Краснодонцев произошел взрыв бытового газа. Главной версией причины взрыва является утечка газа из некачественного шланга, соединявшего плиту с газовой трубой в квартире на шестом этаже. В результате в доме полностью обрушились две поперечные несущие стены, а часть перекрытий оказалась деформирована. Обследование дома показало, что здание не подлежит восстановлению. Его было решено снести.

После взрыва и разрушения части дома в июле прошлого года был введен режим чрезвычайной ситуации. Все жители были временно расселены по договорам коммерческого найма за счет средств, поступивших из резервного фонда правительства Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что выбран подрядчик для строительства нового дома для жильцов. Планируется, что новый дом возведут по адресу: ул. Героя Васильева, 31 до 1 декабря 2023 года.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Взрыв газа Следственное управление
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Экскурсия в сердце тепла
11 ноября 2021 13:17Экскурсия в сердце тепла
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph