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Экономика

Зарплаты работников электротранспорта планируется повысить в 2022 году

26 ноября 2021 14:49  [129] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Зарплаты работников электротранспорта планируется повысить в 2022 году. Об этом рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода Виталий Ковалев в ходе заседания комиссии Думы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству, на которой рассматривался проекта бюджета города.

В ходе заседания депутат Герман Карачевский в очередной раз отметил проблему текучести кадров в МП "Нижегородэлектротранс" и МП "Нижегородское метро" и поинтересовался, когда планируется повышение зарплаты работников, чтобы сделать транспортные профессии более привлекательной.

Виталий Ковалев сообщил, что в этом году зарплаты были проиндексированы.

"В следующем году планируем поднять их более существенно. Это заложено в расчеты", - сказал он.

Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода рассматривает возможность повышения зарплаты водителей на 4,9%. 

Отметим, что нехватка персонала в НЭТ составляет порядка 30%. В МП "Нижегородское метро" не хватает дежурных по станциям и работников служб транспортной безопасности.

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Теги:
Зарплата Транспорт
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