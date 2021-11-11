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Зарплаты работников электротранспорта планируется повысить в 2022 году. Об этом рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода Виталий Ковалев в ходе заседания комиссии Думы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству, на которой рассматривался проекта бюджета города.
В ходе заседания депутат Герман Карачевский в очередной раз отметил проблему текучести кадров в МП "Нижегородэлектротранс" и МП "Нижегородское метро" и поинтересовался, когда планируется повышение зарплаты работников, чтобы сделать транспортные профессии более привлекательной.
Виталий Ковалев сообщил, что в этом году зарплаты были проиндексированы.
"В следующем году планируем поднять их более существенно. Это заложено в расчеты", - сказал он.
Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода рассматривает возможность повышения зарплаты водителей на 4,9%.
Отметим, что нехватка персонала в НЭТ составляет порядка 30%. В МП "Нижегородское метро" не хватает дежурных по станциям и работников служб транспортной безопасности.
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