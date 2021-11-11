Администрация Нижнего Новгорода ищет новые места для организации перехватывающих парковок Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Администрация Нижнего Новгорода ищет новые места для организации перехватывающих парковок в городе. Об этом сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода Виталий Ковалев в ходе заседания профильной комиссии Думы Нижнего Новгорода, на которой рассматривался проект бюджета города.

Председатель Гордумы Олег Лавричев обратил внимание на недостаток таких парковок и отсутствие отлаженности транспортного сообщения в городе. По его словам, с введением системы платных парковок в исторической части города людям становится сложно добираться до работы. Они не имеют возможности оставить машину и пересесть на общественный транспорт, не потеряв во времени.

"Мы сейчас с департаментом градостроительства рассматриваем возможности для устройства дополнительных перехватывающих парковок", - сказал Виталий Ковалев

Он отметил, что в настоящее время в городе есть три официальные перехватывающие парковки и ряд территорий, который используется жителями в их качестве. Речь идет о парковках у магазина "Декатлон" на ул. Бетанкура, на пл. Комсомольской, на пр. Ленина и др.

Присутствовавший на заседании и.о. заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Артём Бафанов в свою очередь добавил, что транспортную напряженность должна снять новая транспортная реформа. Цифровую интеллектуальную маршрутную сеть Нижегородской области планируется представить жителям региона в конце текущего года.

По словам Артёма Бафанова, к настоящему моменту уже прошло два заседания экспертного совета по этому вопросу. Внедрение новой маршрутной сети запланировано на лето и осень 2022 года.

Ранее сообщалось, что строительство четырех перехватывающих парковок предусмотрено программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижнего Новгорода до 2030 года.