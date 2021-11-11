Доход Нижнего Новгорода от платных парковок в 2022 году ожидается в размере 100 млн рублей Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Доход Нижнего Новгорода от платных парковок в 2022 году ожидается в размере 100 млн рублей. Об этом сообщил директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин в ходе заседания комиссии Думы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству, на которой рассматривался проекта бюджета города.

По его словам, такая сумма предусмотрена в проекте бюджета.

Ранее сообщалось, что в этом году доход составил 8,4 млн рублей. Речь идет о доходе от работы трех парковок закрытого типа: на пл. Горького, пл. Революции и ул. Ковалихинской.

Напомним, что в рамках заключенного концессионного соглашения с ПАО "Мегафон" поэтапно вводится сеть платного парковочного пространства. Всего в городе будет создано 7 400 машиномест. Планируется оборудовать 123 паркомата, 120 комплексов фото-видеофиксации, выполнить разметку и установить знаки по 119 адресам. Концессия заключена на 12 лет, в течение которых в бюджет города в качестве платы будет поступать 56% от собираемой суммы. Предварительно, речь шла о более, чем 3 млрд рублей.

На данный момент работают три парковки закрытого типа (пл. Горького, ул. Ковалихинская, пл. Революции) и 18 парковочных зон открытого типа.