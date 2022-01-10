Нижегородцы смогут полететь на Кипр уже весной
Более 50 га земель вовлекут в жилищное строительство к 2024 году
Уже с марта ограничат движение в центре города для строительства метро
Русский музей фотографии откроется после ремонта 18 марта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 10 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
10 февраля 2022 12:35  [63] Число заболевших коронавирусом за сутки нижегородцев снизилось до 5120
10 февраля 2022 12:26  [69] Только 3 тысячи человек допустят на "Лыжню России" в Новинках
10 февраля 2022 12:04  [136] Более 1,4 млн рублей заплатили нижегородцы за несдачу теста на COVID-19 после возвращения из-за рубежа
10 февраля 2022 11:58  [227] Контракт на строительство IV очереди дублера пр. Гагарина планируется заключить в этом году
10 февраля 2022 11:29  [173] Проезд в общественном транспорте Дзержинска подорожает с 1 марта
10 февраля 2022 10:55  [160] Правительство рассчитывает на привлечение федеральных средств для строительства моста в Павлове
10 февраля 2022 10:22  [365] Около 36 тысяч звонков за сутки поступило на горячую линию по коронавирусу в Нижегородской области
10 февраля 2022 10:10  [138] ЕРКЦ напоминает жителям о дистанционных способах оплаты квитанций
10 февраля 2022 09:47  [187] Жители Нижегородской области направили более 14 500 заявок на догазификацию
10 февраля 2022 09:18  [154] Глеб Никитин: "Российские дипломаты всегда находятся на передовой, защищая национальные интересы"
Общество

Только 3 тысячи человек допустят на "Лыжню России" в Новинках

10 февраля 2022 12:26  [69] Общество

Фото: Анастасия Макарычева

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Юбилейная Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России – 2022" пройдёт в Нижнем Новгороде 12 февраля. Но на территорию проведения мероприятия будет допущено не более 3 тысяч человек.

Как пояснили в правительстве Нижегородской области, такие меры будут приняты в связи с эпидемиологической обстановкой.

Как уже сообщалось ранее, на территорию фестиваля можно будет пройти только в средствах индивидуальной защиты и после измерения температуры. Кроме того, участникам старше 18 лет придётся предъявить QR-код или сертификат о вакцинации. На территории фестиваля будет действовать требование соблюдения социальной дистанции.

В этом году состоятся традиционные старты на 5 и 10 км, а также впервые запланирован семейный забег. Кроме того, запланирован забег почётных гостей и брендированный забег для нижегородских предприятий - длина трассы для них составит символичные 2022 метра.

С правилами участия и программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, "Лыжня России - 2021" собрала в Новинках более 13,5 тысяч человек.

Напомним также, что 19 и 20 февраля в Нижнем Новгороде на территории Щёлоковского хутора пройдёт второй "Нижегородский лыжный марафон" для профессионалов и любителей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Лыжный спорт Соревнования
Поделиться:
Новости по теме
26 января 2022 15:15  [2449] "Нижегородский лыжный марафон" пройдёт на Щёлоковском хуторе 19 и 20 февраля
26 января 2022 13:43  [2265] "Лыжня России" пройдёт в Нижнем Новгороде 12 февраля
13 февраля 2021 15:05  [2650] Более 13,5 тысяч нижегородцев приняли участие в "Лыжне России-2021"
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Маленькие комедии
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph