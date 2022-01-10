Только 3 тысячи человек допустят на "Лыжню России" в Новинках Общество

Фото: Анастасия Макарычева

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Юбилейная Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России – 2022" пройдёт в Нижнем Новгороде 12 февраля. Но на территорию проведения мероприятия будет допущено не более 3 тысяч человек.

Как пояснили в правительстве Нижегородской области, такие меры будут приняты в связи с эпидемиологической обстановкой.

Как уже сообщалось ранее, на территорию фестиваля можно будет пройти только в средствах индивидуальной защиты и после измерения температуры. Кроме того, участникам старше 18 лет придётся предъявить QR-код или сертификат о вакцинации. На территории фестиваля будет действовать требование соблюдения социальной дистанции.

В этом году состоятся традиционные старты на 5 и 10 км, а также впервые запланирован семейный забег. Кроме того, запланирован забег почётных гостей и брендированный забег для нижегородских предприятий - длина трассы для них составит символичные 2022 метра.

С правилами участия и программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, "Лыжня России - 2021" собрала в Новинках более 13,5 тысяч человек.

Напомним также, что 19 и 20 февраля в Нижнем Новгороде на территории Щёлоковского хутора пройдёт второй "Нижегородский лыжный марафон" для профессионалов и любителей.