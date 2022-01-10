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Нижегородский прыгун с трамплина Роман Трофимов поблагодарил болельщиков за поддержку во время Олимпиады. Об этом спортсмен рассказал в интервью ИА "НТА-Приволжье".
По его словам, благодаря такой поддержке сборная России в Пекине показала очень достойный результат.
“Всем большое спасибо за поддержку! Считаю, что сборная России выступила отлично. Единственное, в командных видах спорта немного подкачали. А так, выступление оцениваю как очень хорошее”, - сказал Роман Трофимов.
Напомним, что национальная сборная России установила свой новый рекорд по числу выигранных наград на зимних Олимпиадах.
Также напомним, что нижегородский конькобежец Сергей Трофимов завоевал "серебро" Олимпиады в командной гонке.
Всего в Олимпийских играх приняло участие 13 нижегородских спортсменов.
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