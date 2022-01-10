Более 2,8 тысяч жителей Нижегородской области заболели ковидом за сутки Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

2 817 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 23 февраля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 349 764 человека.

При этом 279 187 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 5 006 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 11 035 человек, в том числе за последние сутки скончались 17 нижегородцев. Еще 273 человека были доставлены вчера в больницы региона с подозрением на коронавирус.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.95. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 25%.

Ранее сообщалось, что более 90% лабораторно исследованных случаев коронавируса в Нижегородской области приходится на "омикрон".

Глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов рассказал об основных симптомах "омикрона", а также о способах лечения при лёгком течении заболевания.

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

1. Ардатовский – 1 846 (+2)

2. г.о.г. Арзамас – 5 166 (+44)

3. Арзамасский – 3 502

4. Балахнинский – 10 023 (+46)

5. Богородский – 6 703 (+23)

6. Большеболдинский – 1 438

7. Большемурашкинский – 1 138 (+16)

8. г.о.г. Бор – 14 000 (+153)

9. Бутурлинский – 1 126 (+24)

10. Вадский – 1 396 (+2)

11. Варнавинский район – 911 (+1)

12. Вачский – 3 112 (+5)

13. Ветлужский – 2 367 (+18)

14. Вознесенский – 1 134

15. Володарский – 5 281 (+2)

16. Воротынский – 1 709 (+3)

17. Воскресенский – 1 690 (+39)

18. Выксунский – 6 191 (+23)

19. Гагинский – 1 361

20. Городецкий – 11 133 (+101)

21. Дальнеконстантиновский – 2 181 (+68)

22. Дзержинск – 31 009 (+68)

23. Дивеевский – 2 063 (+18)

24. Княгининский – 1 211

25. Ковернинский – 1 968 (+13)

26. Краснобаковский – 1 936 (+21)

27. Краснооктябрьский – 1 463 (+11)

28. Кстовский – 8 331 (+124)

29. Кулебакский – 6 419 (+28)

30. Лукояновский – 2 530 (+1)

31. Лысковский – 4 941 (+13)

32. Навашинский – 4 559 (+57)

33. Павловский – 10 793 (+312)

34. Первомайский – 764

35. Перевозский – 1 234 (+33)

36. Пильнинский – 2 729 (+30)

37. Починковский – 2 666 (+3)

38. Семеновский – 2 991 (+56)

39. Сергачский – 3 222 (+2)

40. Сеченовский – 2 014 (+37)

41. Сокольский – 1 376 (+22)

42. Сосновский – 3 851 (+5)

43. Спасский – 838 (+7)

44. Тонкинский – 1 291 (+1)

45. Тоншаевский – 2 298 (+3)

46. Уренский – 3 911 (+3)

47. Чкаловский – 2 324 (+13)

48. Шарангский – 1 550 (+3)

49. Шатковский – 4 700 (+30)

50. Шахунский – 5 542 (+14)

51. Нижний Новгород – 145 789 (+1 319)