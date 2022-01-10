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Анонсы событий для СМИ на 24 февраля 2022 года
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Общество

Более 2,8 тысяч жителей Нижегородской области заболели ковидом за сутки

24 февраля 2022 12:25  [123] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

2 817 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 23 февраля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 349 764 человека.

При этом 279 187 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 5 006 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 11 035 человек, в том числе за последние сутки скончались 17 нижегородцев. Еще 273 человека были доставлены вчера в больницы региона с подозрением на коронавирус.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.95. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 25%.

Ранее сообщалось, что более 90% лабораторно исследованных случаев коронавируса в Нижегородской области приходится на "омикрон".

Глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов рассказал об основных симптомах "омикрона", а также о способах лечения при лёгком течении заболевания.

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

1.    Ардатовский – 1 846 (+2)

2.    г.о.г. Арзамас – 5 166 (+44)

3.    Арзамасский – 3 502     

4.    Балахнинский – 10 023 (+46)   

5.    Богородский – 6 703 (+23)

6.    Большеболдинский – 1 438     

7.    Большемурашкинский – 1 138 (+16)    

8.    г.о.г. Бор – 14 000 (+153)

9.    Бутурлинский – 1 126 (+24)   

10.  Вадский – 1 396 (+2)

11.  Варнавинский район – 911 (+1)

12.  Вачский – 3 112 (+5)  

13.  Ветлужский – 2 367 (+18)  

14.  Вознесенский – 1 134   

15.  Володарский – 5 281 (+2)    

16.  Воротынский – 1 709 (+3)    

17.  Воскресенский – 1 690 (+39)            

18.  Выксунский – 6 191 (+23)    

19.  Гагинский – 1 361          

20.  Городецкий – 11 133 (+101)

21.  Дальнеконстантиновский – 2 181 (+68)    

22.  Дзержинск – 31 009 (+68)

23.  Дивеевский – 2 063 (+18)   

24.  Княгининский – 1 211                  

25.  Ковернинский – 1 968 (+13)                 

26.  Краснобаковский – 1 936 (+21)   

27.  Краснооктябрьский – 1 463 (+11)        

28.  Кстовский – 8 331 (+124)

29.  Кулебакский – 6 419 (+28)            

30.  Лукояновский – 2 530 (+1)      

31.  Лысковский – 4 941 (+13)     

32. Навашинский – 4 559 (+57)  

33.  Павловский – 10 793 (+312)

34.  Первомайский – 764         

35.  Перевозский – 1 234 (+33)       

36.  Пильнинский – 2 729 (+30)                

37.  Починковский – 2 666 (+3)            

38.  Семеновский – 2 991 (+56)   

39.  Сергачский – 3 222 (+2)       

40.  Сеченовский – 2 014 (+37)           

41.  Сокольский – 1 376 (+22)   

42.  Сосновский – 3 851 (+5)    

43.  Спасский – 838 (+7)

44.  Тонкинский – 1 291 (+1)     

45.  Тоншаевский – 2 298 (+3)  

46.  Уренский – 3 911 (+3)      

47.  Чкаловский – 2 324 (+13)         

48.  Шарангский – 1 550 (+3)           

49.  Шатковский – 4 700 (+30)     

50.  Шахунский – 5 542 (+14)     

51.  Нижний Новгород – 145 789 (+1 319)

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Теги:
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