Более 2,8 тысяч жителей Нижегородской области заболели ковидом за сутки

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2 817 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 23 февраля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 349 764 человека.
При этом 279 187 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 5 006 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 11 035 человек, в том числе за последние сутки скончались 17 нижегородцев. Еще 273 человека были доставлены вчера в больницы региона с подозрением на коронавирус.
Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.95. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 25%.
Ранее сообщалось, что более 90% лабораторно исследованных случаев коронавируса в Нижегородской области приходится на "омикрон".
Глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов рассказал об основных симптомах "омикрона", а также о способах лечения при лёгком течении заболевания.
Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:
1. Ардатовский – 1 846 (+2)
2. г.о.г. Арзамас – 5 166 (+44)
3. Арзамасский – 3 502
4. Балахнинский – 10 023 (+46)
5. Богородский – 6 703 (+23)
6. Большеболдинский – 1 438
7. Большемурашкинский – 1 138 (+16)
8. г.о.г. Бор – 14 000 (+153)
9. Бутурлинский – 1 126 (+24)
10. Вадский – 1 396 (+2)
11. Варнавинский район – 911 (+1)
12. Вачский – 3 112 (+5)
13. Ветлужский – 2 367 (+18)
14. Вознесенский – 1 134
15. Володарский – 5 281 (+2)
16. Воротынский – 1 709 (+3)
17. Воскресенский – 1 690 (+39)
18. Выксунский – 6 191 (+23)
19. Гагинский – 1 361
20. Городецкий – 11 133 (+101)
21. Дальнеконстантиновский – 2 181 (+68)
22. Дзержинск – 31 009 (+68)
23. Дивеевский – 2 063 (+18)
24. Княгининский – 1 211
25. Ковернинский – 1 968 (+13)
26. Краснобаковский – 1 936 (+21)
27. Краснооктябрьский – 1 463 (+11)
28. Кстовский – 8 331 (+124)
29. Кулебакский – 6 419 (+28)
30. Лукояновский – 2 530 (+1)
31. Лысковский – 4 941 (+13)
32. Навашинский – 4 559 (+57)
33. Павловский – 10 793 (+312)
34. Первомайский – 764
35. Перевозский – 1 234 (+33)
36. Пильнинский – 2 729 (+30)
37. Починковский – 2 666 (+3)
38. Семеновский – 2 991 (+56)
39. Сергачский – 3 222 (+2)
40. Сеченовский – 2 014 (+37)
41. Сокольский – 1 376 (+22)
42. Сосновский – 3 851 (+5)
43. Спасский – 838 (+7)
44. Тонкинский – 1 291 (+1)
45. Тоншаевский – 2 298 (+3)
46. Уренский – 3 911 (+3)
47. Чкаловский – 2 324 (+13)
48. Шарангский – 1 550 (+3)
49. Шатковский – 4 700 (+30)
50. Шахунский – 5 542 (+14)
51. Нижний Новгород – 145 789 (+1 319)
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