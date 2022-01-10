Опубликованы данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 25 февраля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

2 612 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 24 февраля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

При этом накануне было зарегистрировано 2 817 случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 352 376 человек.

При этом 283 673 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 4 486 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 11 054 человек, в том числе за последние сутки скончались 11 нижегородцев. Еще 419 человек были доставлены вчера в больницы региона с подозрением на коронавирус.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.83. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 25%.

Ранее сообщалось, что более 90% лабораторно исследованных случаев коронавируса в Нижегородской области приходится на "омикрон".

Глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов рассказал об основных симптомах "омикрона", а также о способах лечения при лёгком течении заболевания.

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

1. Ардатовский – 1 881 (+35)

2. г.о.г. Арзамас – 5 170 (+4)

3. Арзамасский – 3 513 (+11)

4. Балахнинский – 10 097 (+74)

5. Богородский – 6 735 (+32)

6. Большеболдинский – 1 456 (+18)

7. Большемурашкинский – 1 142 (+4)

8. г.о.г. Бор – 14 081 (+81)

9. Бутурлинский – 1 140 (+14)

10. Вадский – 1 400 (+4)

11. Варнавинский район – 911

12. Вачский – 3 167 (+55)

13. Ветлужский – 2 388 (+21)

14. Вознесенский – 1 136 (+2)

15. Володарский – 5 296 (+15)

16. Воротынский – 1 715 (+6)

17. Воскресенский – 1 732 (+42)

18. Выксунский – 6 283 (+92)

19. Гагинский – 1 382 (+21)

20. Городецкий – 11 191 (+58)

21. Дальнеконстантиновский – 2 186 (+5)

22. Дзержинск – 31 013 (+4)

23. Дивеевский – 2 071 (+8)

24. Княгининский – 1 217 (+6)

25. Ковернинский – 1 973 (+5)

26. Краснобаковский – 1 989 (+53)

27. Краснооктябрьский – 1 464 (+1)

28. Кстовский – 8 409 (+78)

29. Кулебакский – 6 567 (+148)

30. Лукояновский – 2 554 (+24)

31. Лысковский – 4 957 (+16)

32. Навашинский – 4 580 (+21)

33. Павловский – 11 083 (+290)

34. Первомайский – 877 (+113)

35. Перевозский – 1 261 (+27)

36. Пильнинский – 2 729

37. Починковский – 2 730 (+64)

38. Семеновский – 3 115 (+124)

39. Сергачский – 3 233 (+11)

40. Сеченовский – 2 020 (+6)

41. Сокольский – 1 380 (+4)

42. Сосновский – 3 867 (+16)

43. Спасский – 838

44. Тонкинский – 1 300 (+9)

45. Тоншаевский – 2 323 (+25)

46. Уренский – 3 942 (+31)

47. Чкаловский – 2 389 (+65)

48. Шарангский – 1 573 (+23)

49. Шатковский – 4 754 (+54)

50. Шахунский – 5 647 (+105)

51. Нижний Новгород – 146 476 (+687)