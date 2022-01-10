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Анонсы событий для СМИ на 25 февраля 2022 года
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Общество

Опубликованы данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 25 февраля

25 февраля 2022 12:11  [111] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

2 612 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 24 февраля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

При этом накануне было зарегистрировано 2 817 случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 352 376 человек.

При этом 283 673 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 4 486 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 11 054 человек, в том числе за последние сутки скончались 11 нижегородцев. Еще 419 человек были доставлены вчера в больницы региона с подозрением на коронавирус.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.83. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 25%.

Ранее сообщалось, что более 90% лабораторно исследованных случаев коронавируса в Нижегородской области приходится на "омикрон".

Глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов рассказал об основных симптомах "омикрона", а также о способах лечения при лёгком течении заболевания.

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

1.    Ардатовский – 1 881 (+35)

2.    г.о.г. Арзамас – 5 170 (+4)

3.    Арзамасский – 3 513 (+11)     

4.    Балахнинский – 10 097 (+74)   

5.    Богородский – 6 735 (+32)

6.    Большеболдинский – 1 456 (+18)     

7.    Большемурашкинский – 1 142 (+4)    

8.    г.о.г. Бор – 14 081 (+81)

9.    Бутурлинский – 1 140 (+14)   

10.  Вадский – 1 400 (+4)

11.  Варнавинский район – 911  

12.  Вачский – 3 167 (+55)  

13.  Ветлужский – 2 388 (+21)  

14.  Вознесенский – 1 136 (+2)   

15.  Володарский – 5 296 (+15)    

16.  Воротынский – 1 715 (+6)    

17.  Воскресенский – 1 732 (+42)            

18.  Выксунский – 6 283 (+92)    

19.  Гагинский – 1 382 (+21)          

20.  Городецкий – 11 191 (+58)

21.  Дальнеконстантиновский – 2 186 (+5)    

22.  Дзержинск – 31 013 (+4)

23.  Дивеевский – 2 071 (+8)   

24.  Княгининский – 1 217 (+6)                  

25.  Ковернинский – 1 973 (+5)                 

26.  Краснобаковский – 1 989 (+53)   

27.  Краснооктябрьский – 1 464 (+1)        

28.  Кстовский – 8 409 (+78)

29.  Кулебакский – 6 567 (+148)            

30.  Лукояновский – 2 554 (+24)      

31.  Лысковский – 4 957 (+16)     

32. Навашинский – 4 580 (+21)  

33.  Павловский – 11 083 (+290)

34.  Первомайский – 877 (+113)         

35.  Перевозский – 1 261 (+27)       

36.  Пильнинский – 2 729                 

37.  Починковский – 2 730 (+64)            

38.  Семеновский – 3 115 (+124)   

39.  Сергачский – 3 233 (+11)       

40.  Сеченовский – 2 020 (+6)           

41.  Сокольский – 1 380 (+4)   

42.  Сосновский – 3 867 (+16)    

43.  Спасский – 838

44.  Тонкинский – 1 300 (+9)     

45.  Тоншаевский – 2 323 (+25)  

46.  Уренский – 3 942 (+31)      

47.  Чкаловский – 2 389 (+65)         

48.  Шарангский – 1 573 (+23)           

49.  Шатковский – 4 754 (+54)     

50.  Шахунский – 5 647 (+105)     

51.  Нижний Новгород – 146 476 (+687)

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Теги:
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