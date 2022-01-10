Опубликованы данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 25 февраля

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2 612 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 24 февраля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
При этом накануне было зарегистрировано 2 817 случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 352 376 человек.
При этом 283 673 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 4 486 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 11 054 человек, в том числе за последние сутки скончались 11 нижегородцев. Еще 419 человек были доставлены вчера в больницы региона с подозрением на коронавирус.
Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.83. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 25%.
Ранее сообщалось, что более 90% лабораторно исследованных случаев коронавируса в Нижегородской области приходится на "омикрон".
Глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов рассказал об основных симптомах "омикрона", а также о способах лечения при лёгком течении заболевания.
Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:
1. Ардатовский – 1 881 (+35)
2. г.о.г. Арзамас – 5 170 (+4)
3. Арзамасский – 3 513 (+11)
4. Балахнинский – 10 097 (+74)
5. Богородский – 6 735 (+32)
6. Большеболдинский – 1 456 (+18)
7. Большемурашкинский – 1 142 (+4)
8. г.о.г. Бор – 14 081 (+81)
9. Бутурлинский – 1 140 (+14)
10. Вадский – 1 400 (+4)
11. Варнавинский район – 911
12. Вачский – 3 167 (+55)
13. Ветлужский – 2 388 (+21)
14. Вознесенский – 1 136 (+2)
15. Володарский – 5 296 (+15)
16. Воротынский – 1 715 (+6)
17. Воскресенский – 1 732 (+42)
18. Выксунский – 6 283 (+92)
19. Гагинский – 1 382 (+21)
20. Городецкий – 11 191 (+58)
21. Дальнеконстантиновский – 2 186 (+5)
22. Дзержинск – 31 013 (+4)
23. Дивеевский – 2 071 (+8)
24. Княгининский – 1 217 (+6)
25. Ковернинский – 1 973 (+5)
26. Краснобаковский – 1 989 (+53)
27. Краснооктябрьский – 1 464 (+1)
28. Кстовский – 8 409 (+78)
29. Кулебакский – 6 567 (+148)
30. Лукояновский – 2 554 (+24)
31. Лысковский – 4 957 (+16)
32. Навашинский – 4 580 (+21)
33. Павловский – 11 083 (+290)
34. Первомайский – 877 (+113)
35. Перевозский – 1 261 (+27)
36. Пильнинский – 2 729
37. Починковский – 2 730 (+64)
38. Семеновский – 3 115 (+124)
39. Сергачский – 3 233 (+11)
40. Сеченовский – 2 020 (+6)
41. Сокольский – 1 380 (+4)
42. Сосновский – 3 867 (+16)
43. Спасский – 838
44. Тонкинский – 1 300 (+9)
45. Тоншаевский – 2 323 (+25)
46. Уренский – 3 942 (+31)
47. Чкаловский – 2 389 (+65)
48. Шарангский – 1 573 (+23)
49. Шатковский – 4 754 (+54)
50. Шахунский – 5 647 (+105)
51. Нижний Новгород – 146 476 (+687)
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