Депутаты оказывают всестороннюю поддержку жителям Донбасса, эвакуированным в Нижегородскую область Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Вопрос обеспечения всем необходимым людей, прибывших с Донбасса в Нижегородскую область, взят на личный контроль депутатами "Единой России".



Напомним, регион принял около 1000 жителей Донецкой и Луганской республик, из них почти 400 детей разного возраста. По поручению губернатора Нижегородской области, секретаря регионального отделения "Единой России" Глеба Никитина за каждым пунктом временного размещения закреплены представители депутатского корпуса.



Депутат Госдумы Роман Любарский вместе с коллегами из регионального парламента Ольгой Щетининой и Алексеем Антоновым посетили пункт временного размещения в Богородском районе. По просьбе размещенных здесь людей они привезли бытовую технику.



"Сейчас задача – посмотреть условия, посмотреть, чего не хватает, сформировать адресный перечень на предмет того, какую помощь оказать. Потому что иногда всплывают небольшие, но необходимые для людей просьбы, как бытового характера, так и социальной поддержки. Региональное отделение партии совместно с правительством области обеспечивает ПВР всем необходимым. В частности, сегодня привезли бытовую технику – телевизоры и дополнительные холодильники. Где-то надо наладить горячее водоснабжение, где-то решить вопрос в организации учебного процесса для детей, кому-то продолжить начатое ранее лечение. По медицинской части достаточно много вопросов уже отработано и продолжаем отрабатывать – это профилактические осмотры, каждый, кто нуждается в помощи, ее, конечно, сразу же получает. Формируем адресный перечень и будем отрабатывать индивидуально каждое обращение. Работа ведется в плановом режиме: на контроле каждый объект и каждый человек", - отметил Роман Любарский.



Как сообщил руководитель регионального исполнительного комитета "Единой России", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Алексей Антонов, весь актив, депутатский корпус, волонтерский штаб партии сразу же подключились к оказанию помощи приехавшим жителям Донбасса, также откликнулось огромное количество нижегородцев.



"Стараемся оперативно закрыть все возникающие вопросы, чтобы люди, вынужденные покинуть свои дома, чувствовали себя у нас комфортно и были обеспечены всем необходимым для жизни, и получили социальную защиту и поддержку", - сказал он.



Депутат регионального парламента Наталья Смотракова встретилась с жителями ЛНР и ДНР в пункте временного пребывания, который организован в одной из гостиниц Нижнего Новгорода. Она обсудила с ними насущные потребности, передала медицинские средства и лекарственные препараты.



"Жители благодарят за те условия, которые для них организовали. Здесь дежурят медработники, но была нехватка медицинских средств, и мы сегодня привезли их. Представители государственных и соцучреждений ведут регулярную работу, помогают с документами. Продумана культурная программа для детей и взрослых, также будут организованы и спортивные мероприятия. Каждый день из волонтерского штаба "Единой России" привозят канцелярские и игровые наборы для занятий с детьми. Есть необходимость в одежде, ведь люди практически не брали с собой ничего. Мы этим занимаемся: с волонтерами делаем опрос, собираем анкеты. И постараемся обеспечить людей необходимыми вещами. Кроме всего прочего, есть ряд бытовых вопросов, которые решаем в рабочем порядке", - рассказала Наталья Смотракова.

В Нижегородскую область прибыло около тысячи вынужденных переселенцев. По поручению Глеба Никитина был открыт счёт для сбора средств и пункт приема предметов первой необходимости для жителей ДНР и ЛНР. В регионе также идет набор волонтеров для помощи беженцам.