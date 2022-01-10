Росавиация продлила запрет на полеты в города на юге России до 8 марта Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Росавиация продлила запрет на полеты в города на юге России до 8 марта. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно информации, запрет на полеты в ряд городов России в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине продлен до 03:45 часов 8 марта.

Так, временно приостановлена работа аэропортов в городах Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.

Ранее запланированные на 2 марта вылеты в Ростов-На-Дону и Краснодар из Нижнего Новгорода отменены. Также отменен запланированный на 3 марта рейс из Нижнего Новгорода в Ростов-На-Дону.

Кроме того, 2 марта отменено прибытие рейса из Краснодара в Нижний Новгород, а 3 марта прибытие самолета из Ростова-на-Дону.

Ранее Росавиация приостанавливала полеты в города на юге России до 03:45 часов 2 марта. Нижегородский аэропорт работает в штатном режиме.

Напомним, что утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. 21 февраля он объявил о признании независимости ДНР и ЛНР.