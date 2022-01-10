Корпуса "Школы 800" в Нижнем откроются к 1 сентября 2022 года
Около 40 инвестпроектов на 200 млрд рублей реализуют в этом году
Билеты в кино можно купить по "Пушкинской карте"
Мясоперерабатывающий комплекс в области расширят за 4,5 млрд рублей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 3 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
03 марта 2022 14:14  [5] Пять автомобилей изъяли у злостных должников по штрафам в Нижегородской области на прошлой неделе
03 марта 2022 14:07  [28] Глеб Никитин поздравил Михаила Мишустина с днем рождения
03 марта 2022 13:54  [61] Сергей Малов дал рекомендации находящимся за рубежом россиянам
03 марта 2022 13:33  [77] Предприятия НХП Нижегородской области представляют свою продукцию в Москве
03 марта 2022 13:11  [89] Работу волонтеров переориентируют на территорию Донецка и Луганска
03 марта 2022 12:57  [287] Предварительный список маршрутов на 2025 год опубликован в Нижнем Новгороде
03 марта 2022 12:37  [104] "Росгосстрах": все туристы за рубежом получают необходимую медицинскую помощь
03 марта 2022 12:26  [118] Более трех тысяч нижегородцев заразились коронавирусом в регионе за сутки
03 марта 2022 12:04  [111] Высокоточную систему автоматической диагностики сердца создали в ННГУ
03 марта 2022 11:40  [457] Жители Нижнего Новгорода поделились своим мнением о российской военной спецоперации на Украине
Общество

Предварительный список маршрутов на 2025 год опубликован в Нижнем Новгороде

03 марта 2022 12:57  [287] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Предварительный список маршрутов на 2025 год опубликован в Нижнем Новгороде. Данные об этом размещены в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) Нижегородской области.

Согласно информации, в Нижнем Новгороде останется 100 маршрутов, из которых 70 - автобусных, 17 - троллейбусных и 13 трамвайных.

Внедрение новой маршрутной сети планируется провести в 2 этапа. Так, уже в 2022 году будет отменено 24 автобусных маршрута.

Список маршрутов на 2025 год в Нижнем Новгороде:

Автобусы:

- А-1 Микрорайон Щербинки-2 — ЖК "Окский берег"

- А-2 Микрорайон Верхние Печеры — Автовокзал "Щербинки"

- А-3 Красное Сормово — Поселок Высоково

- А-5 Площадь Горького — Подновье

- А-6 Красное Сормово — Торфопредприятие

- А-7 Поселок Приокский — Мещерское озеро

- А-8 Красное Сормово — 7 микрорайон Сормова

- А-9 Красное Сормово — микрорайон Соцгород-2

- А-10 Дубравная — Московское шоссе

- А-11 Пермякова — Аэропорт

- А-12 ЗКПД-4 — Станция метро "Горьковская"

- А-15 ТПУ "Станция Петряевка" — Автовокзал "Щербинки"

- А-16 Микрорайон Кузнечиха-2 — Площадь Горького

- А-17 Усилова — Поселок Березовский

- А-18 Микрорайон Мещерское озеро — Микрорайон Верхние Печеры

- А-19 Поселок Высоково — Поселок Дачный

- А-20 Деловая — Аэропорт

- А-21 Ж/д станция "Окский берег" — Микрорайон Соцгород-2

- А-23А Памирская — ДК "Красная Этна"

- А-25 Красное Сормово — Левинка

- А-26 Микрорайон Кузнечиха-2 — Долгополова

 -А-27 Поселок Высоково — Артельная

- А-28 Усилова — Музей-заповедник "Щелоковский хутор"

- А-29 40 лет Победы — Площадь Минина и Пожарского

- А-30 поселок Черепичный — Микрорайон Бурнаковский

- А-31 Поселок Парижской Коммуны — Поселок Нагулино

- А-32 Поселок Мостоотряда — Станция Петряевка

- А-33 Дружаева — Станция метро "Кировская"

- А-35 Красное Сормово — 7 микрорайон Сормова

- А-37 Микрорайон Кузнечиха-2 — Поселок Ближнее Константиново

- А-40 Микрорайон Верхние Печеры — Микрорайон Юг

- А-41 Микрорайон Цветы — Микрорайон Мещерское озеро

- А-43 Долгополова — Автовокзал Щербинки

- А-45 ЗКПД-4 — площадь Минина и Пожарского

- А-48 Долгополова — Поселок Сортировочный

- А-50 Станция метро "Парк Культуры" — Аэропорт

- А-51 ЗКПД-4 — Микрорайон Кузнечиха-2

- А-52 Микрорайон Верхние Печеры — Микрорайон Бурнаковский

- А-53 Поселок Черепичный — Поселок Березовый Клин

- А-53А Поселок Черепичный — деревня Ройка

- А-54 Поселок Доскино — Станция метро "Автозаводская"

- А-55 ЗКПД-4 — Автовокзал "Щербинки"

- А-56 Красное Сормово — Аэропорт

- А-57 Дубравная — Микрорайон Седьмое небо

- А-58 Космическая — Станция метро "Пролетарская"

- А-61 Микрорайон Верхние Печеры — Долгополова

- А-62 Усилова — Автовокзал "Щербинки"

- А-63 Микрорайон Юг — улица Бориса Корнилова

- А-64 Микрорайон Соцгород-2 — Усилова

- А-65 Космическая — ЗКПД-4

- А-66 Автовокзал "Щербинки" — Микрорайон Седьмое небо

- А-68 Улица Космическая — Площадь Минина и Пожарского

- А-69 Микрорайон Седьмое небо — Микрорайон Юг

- А-71 Торфопредприятие — Площадь Свободы

- А-72 Микрорайон Верхние Печеры — Автовокзал "Щербинки"

- А-73 Микрорайон Соцгород-2 — Молококомбинат

- А-75 Поселок Нагулино — Улица Дружаева

- А-76 Дубравная — Станция метро "Пролетарская"

- А-77 Улица Космическая — Мыза

- А-80 Микрорайон Кузнечиха-2 — Улица Долгополова

- А-81 Микрорайон Кузнечиха-2 — Улица Дружаева

- А-83 Станция метро "Горьковская" — деревня Афонино

- А-85 Микрорайон Юг — Мыза

- А-86 Автовокзал "Щербинки" — Комсомольская площадь

- А-88 Поселок Дачный — Площадь Комсомольская

- А-89 Поселок Новая стройка — Памирская

- А-90 ЗКПД-4 — Микрорайон Верхние Печеры

- А-92 Микрорайон Бурнаковский — Микрорайон Цветы

- А-93 Агрокомбинат "Горьковский" — Микрорайон Верхние Печеры

- А-99 поселок Мостоотряда — Новостригинское кладбище

Троллейбусы:

- ТЛ-2 Минеева — Дворец бракосочетания

- ТЛ-3 Платформа Чаадаево — Микрорайон Мещерское озеро

- ТЛ-4 ЖК "Торпедо" — Плотникова

- ТЛ-8 Дубравная — Московский вокзал

- ТЛ-9 Площадь Горького — ЖК "Новая Кузнечиха"

- ТЛ-10 Микрорайон Мещерское озеро — Авторынок "Московский"

- ТЛ-11 Станция метро "Пролетарская" — Плотникова

- ТЛ-12 Станция метро "Пролетарская" — Патриотов

- ТЛ-13 Площадь Минина и Пожарского — Автовокзал "Щербинки"

- ТЛ-14 ЖК "Торпедо" — Плотникова

- ТЛ-15 Поселок Новая Стройка — Московский вокзал

- ТЛ-16 Микрорайон Щербинки-2 — Бориса Корнилова

- ТЛ-17 Площадь Минина и Пожарского — Микрорайон Цветы

- ТЛ-22 Улица Минеева — 7 проходная ГАЗ

- ТЛ-23 маршрут не прописан

- ТЛ-25 Мещерское озеро — Архангельская

- ТЛ-31 Площадь Минина и Пожарского — Автовокзал "Щербинки"

Трамваи:

- ТР-2 Черный пруд — площадь Лядова — Черный пруд

- ТР-3 Парк Дубки — Московский вокзал

- ТР-5 Мыза — ЖК "Смарт Сити"

-ТР-6 Московский вокзал — ЗКПД-4

-ТР-7 Московский вокзал — ЗКПД-4

-ТР-8 Поселок Гнилицы — Игарская

-ТР-11 Черный пруд — Площадь Благовещенская

-ТР-13 Стадион "Старт" — Стадион "Старт"

-ТР-18 Лапшиха — Площадь Лядова

-ТР-19 Трамвайное депо № 1 — Мыза

-ТР-21 Строкина — Черный пруд

-ТР-27 Трамвайное депо № 1 — Московский вокзал

- ТР-417 52-й квартал Автозавода — Московский вокзал

Ранее сообщалось, что около тысячи предложений учтено при корректировке новой транспортной системы Нижегородской агломерации. Также более 100 предложений и замечаний было получено от нижегородских профсоюзов и предприятий. В итоге, изначальный проект уже изменился на 30%, и эта работа продолжается.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Кватро
Спектакль Чужих мужей не бывает
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph