Предварительный список маршрутов на 2025 год опубликован в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Предварительный список маршрутов на 2025 год опубликован в Нижнем Новгороде. Данные об этом размещены в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) Нижегородской области.

Согласно информации, в Нижнем Новгороде останется 100 маршрутов, из которых 70 - автобусных, 17 - троллейбусных и 13 трамвайных.

Внедрение новой маршрутной сети планируется провести в 2 этапа. Так, уже в 2022 году будет отменено 24 автобусных маршрута.

Список маршрутов на 2025 год в Нижнем Новгороде:

Автобусы:

- А-1 Микрорайон Щербинки-2 — ЖК "Окский берег"

- А-2 Микрорайон Верхние Печеры — Автовокзал "Щербинки"

- А-3 Красное Сормово — Поселок Высоково

- А-5 Площадь Горького — Подновье

- А-6 Красное Сормово — Торфопредприятие

- А-7 Поселок Приокский — Мещерское озеро

- А-8 Красное Сормово — 7 микрорайон Сормова

- А-9 Красное Сормово — микрорайон Соцгород-2

- А-10 Дубравная — Московское шоссе

- А-11 Пермякова — Аэропорт

- А-12 ЗКПД-4 — Станция метро "Горьковская"

- А-15 ТПУ "Станция Петряевка" — Автовокзал "Щербинки"

- А-16 Микрорайон Кузнечиха-2 — Площадь Горького

- А-17 Усилова — Поселок Березовский

- А-18 Микрорайон Мещерское озеро — Микрорайон Верхние Печеры

- А-19 Поселок Высоково — Поселок Дачный

- А-20 Деловая — Аэропорт

- А-21 Ж/д станция "Окский берег" — Микрорайон Соцгород-2

- А-23А Памирская — ДК "Красная Этна"

- А-25 Красное Сормово — Левинка

- А-26 Микрорайон Кузнечиха-2 — Долгополова

-А-27 Поселок Высоково — Артельная

- А-28 Усилова — Музей-заповедник "Щелоковский хутор"

- А-29 40 лет Победы — Площадь Минина и Пожарского

- А-30 поселок Черепичный — Микрорайон Бурнаковский

- А-31 Поселок Парижской Коммуны — Поселок Нагулино

- А-32 Поселок Мостоотряда — Станция Петряевка

- А-33 Дружаева — Станция метро "Кировская"

- А-35 Красное Сормово — 7 микрорайон Сормова

- А-37 Микрорайон Кузнечиха-2 — Поселок Ближнее Константиново

- А-40 Микрорайон Верхние Печеры — Микрорайон Юг

- А-41 Микрорайон Цветы — Микрорайон Мещерское озеро

- А-43 Долгополова — Автовокзал Щербинки

- А-45 ЗКПД-4 — площадь Минина и Пожарского

- А-48 Долгополова — Поселок Сортировочный

- А-50 Станция метро "Парк Культуры" — Аэропорт

- А-51 ЗКПД-4 — Микрорайон Кузнечиха-2

- А-52 Микрорайон Верхние Печеры — Микрорайон Бурнаковский

- А-53 Поселок Черепичный — Поселок Березовый Клин

- А-53А Поселок Черепичный — деревня Ройка

- А-54 Поселок Доскино — Станция метро "Автозаводская"

- А-55 ЗКПД-4 — Автовокзал "Щербинки"

- А-56 Красное Сормово — Аэропорт

- А-57 Дубравная — Микрорайон Седьмое небо

- А-58 Космическая — Станция метро "Пролетарская"

- А-61 Микрорайон Верхние Печеры — Долгополова

- А-62 Усилова — Автовокзал "Щербинки"

- А-63 Микрорайон Юг — улица Бориса Корнилова

- А-64 Микрорайон Соцгород-2 — Усилова

- А-65 Космическая — ЗКПД-4

- А-66 Автовокзал "Щербинки" — Микрорайон Седьмое небо

- А-68 Улица Космическая — Площадь Минина и Пожарского

- А-69 Микрорайон Седьмое небо — Микрорайон Юг

- А-71 Торфопредприятие — Площадь Свободы

- А-72 Микрорайон Верхние Печеры — Автовокзал "Щербинки"

- А-73 Микрорайон Соцгород-2 — Молококомбинат

- А-75 Поселок Нагулино — Улица Дружаева

- А-76 Дубравная — Станция метро "Пролетарская"

- А-77 Улица Космическая — Мыза

- А-80 Микрорайон Кузнечиха-2 — Улица Долгополова

- А-81 Микрорайон Кузнечиха-2 — Улица Дружаева

- А-83 Станция метро "Горьковская" — деревня Афонино

- А-85 Микрорайон Юг — Мыза

- А-86 Автовокзал "Щербинки" — Комсомольская площадь

- А-88 Поселок Дачный — Площадь Комсомольская

- А-89 Поселок Новая стройка — Памирская

- А-90 ЗКПД-4 — Микрорайон Верхние Печеры

- А-92 Микрорайон Бурнаковский — Микрорайон Цветы

- А-93 Агрокомбинат "Горьковский" — Микрорайон Верхние Печеры

- А-99 поселок Мостоотряда — Новостригинское кладбище

Троллейбусы:

- ТЛ-2 Минеева — Дворец бракосочетания

- ТЛ-3 Платформа Чаадаево — Микрорайон Мещерское озеро

- ТЛ-4 ЖК "Торпедо" — Плотникова

- ТЛ-8 Дубравная — Московский вокзал

- ТЛ-9 Площадь Горького — ЖК "Новая Кузнечиха"

- ТЛ-10 Микрорайон Мещерское озеро — Авторынок "Московский"

- ТЛ-11 Станция метро "Пролетарская" — Плотникова

- ТЛ-12 Станция метро "Пролетарская" — Патриотов

- ТЛ-13 Площадь Минина и Пожарского — Автовокзал "Щербинки"

- ТЛ-14 ЖК "Торпедо" — Плотникова

- ТЛ-15 Поселок Новая Стройка — Московский вокзал

- ТЛ-16 Микрорайон Щербинки-2 — Бориса Корнилова

- ТЛ-17 Площадь Минина и Пожарского — Микрорайон Цветы

- ТЛ-22 Улица Минеева — 7 проходная ГАЗ

- ТЛ-23 маршрут не прописан

- ТЛ-25 Мещерское озеро — Архангельская

- ТЛ-31 Площадь Минина и Пожарского — Автовокзал "Щербинки"

Трамваи:

- ТР-2 Черный пруд — площадь Лядова — Черный пруд

- ТР-3 Парк Дубки — Московский вокзал

- ТР-5 Мыза — ЖК "Смарт Сити"

-ТР-6 Московский вокзал — ЗКПД-4

-ТР-7 Московский вокзал — ЗКПД-4

-ТР-8 Поселок Гнилицы — Игарская

-ТР-11 Черный пруд — Площадь Благовещенская

-ТР-13 Стадион "Старт" — Стадион "Старт"

-ТР-18 Лапшиха — Площадь Лядова

-ТР-19 Трамвайное депо № 1 — Мыза

-ТР-21 Строкина — Черный пруд

-ТР-27 Трамвайное депо № 1 — Московский вокзал

- ТР-417 52-й квартал Автозавода — Московский вокзал

Ранее сообщалось, что около тысячи предложений учтено при корректировке новой транспортной системы Нижегородской агломерации. Также более 100 предложений и замечаний было получено от нижегородских профсоюзов и предприятий. В итоге, изначальный проект уже изменился на 30%, и эта работа продолжается.