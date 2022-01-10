Фото:
Предварительный список маршрутов на 2025 год опубликован в Нижнем Новгороде. Данные об этом размещены в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) Нижегородской области.
Согласно информации, в Нижнем Новгороде останется 100 маршрутов, из которых 70 - автобусных, 17 - троллейбусных и 13 трамвайных.
Внедрение новой маршрутной сети планируется провести в 2 этапа. Так, уже в 2022 году будет отменено 24 автобусных маршрута.
Список маршрутов на 2025 год в Нижнем Новгороде:
Автобусы:
- А-1 Микрорайон Щербинки-2 — ЖК "Окский берег"
- А-2 Микрорайон Верхние Печеры — Автовокзал "Щербинки"
- А-3 Красное Сормово — Поселок Высоково
- А-5 Площадь Горького — Подновье
- А-6 Красное Сормово — Торфопредприятие
- А-7 Поселок Приокский — Мещерское озеро
- А-8 Красное Сормово — 7 микрорайон Сормова
- А-9 Красное Сормово — микрорайон Соцгород-2
- А-10 Дубравная — Московское шоссе
- А-11 Пермякова — Аэропорт
- А-12 ЗКПД-4 — Станция метро "Горьковская"
- А-15 ТПУ "Станция Петряевка" — Автовокзал "Щербинки"
- А-16 Микрорайон Кузнечиха-2 — Площадь Горького
- А-17 Усилова — Поселок Березовский
- А-18 Микрорайон Мещерское озеро — Микрорайон Верхние Печеры
- А-19 Поселок Высоково — Поселок Дачный
- А-20 Деловая — Аэропорт
- А-21 Ж/д станция "Окский берег" — Микрорайон Соцгород-2
- А-23А Памирская — ДК "Красная Этна"
- А-25 Красное Сормово — Левинка
- А-26 Микрорайон Кузнечиха-2 — Долгополова
-А-27 Поселок Высоково — Артельная
- А-28 Усилова — Музей-заповедник "Щелоковский хутор"
- А-29 40 лет Победы — Площадь Минина и Пожарского
- А-30 поселок Черепичный — Микрорайон Бурнаковский
- А-31 Поселок Парижской Коммуны — Поселок Нагулино
- А-32 Поселок Мостоотряда — Станция Петряевка
- А-33 Дружаева — Станция метро "Кировская"
- А-35 Красное Сормово — 7 микрорайон Сормова
- А-37 Микрорайон Кузнечиха-2 — Поселок Ближнее Константиново
- А-40 Микрорайон Верхние Печеры — Микрорайон Юг
- А-41 Микрорайон Цветы — Микрорайон Мещерское озеро
- А-43 Долгополова — Автовокзал Щербинки
- А-45 ЗКПД-4 — площадь Минина и Пожарского
- А-48 Долгополова — Поселок Сортировочный
- А-50 Станция метро "Парк Культуры" — Аэропорт
- А-51 ЗКПД-4 — Микрорайон Кузнечиха-2
- А-52 Микрорайон Верхние Печеры — Микрорайон Бурнаковский
- А-53 Поселок Черепичный — Поселок Березовый Клин
- А-53А Поселок Черепичный — деревня Ройка
- А-54 Поселок Доскино — Станция метро "Автозаводская"
- А-55 ЗКПД-4 — Автовокзал "Щербинки"
- А-56 Красное Сормово — Аэропорт
- А-57 Дубравная — Микрорайон Седьмое небо
- А-58 Космическая — Станция метро "Пролетарская"
- А-61 Микрорайон Верхние Печеры — Долгополова
- А-62 Усилова — Автовокзал "Щербинки"
- А-63 Микрорайон Юг — улица Бориса Корнилова
- А-64 Микрорайон Соцгород-2 — Усилова
- А-65 Космическая — ЗКПД-4
- А-66 Автовокзал "Щербинки" — Микрорайон Седьмое небо
- А-68 Улица Космическая — Площадь Минина и Пожарского
- А-69 Микрорайон Седьмое небо — Микрорайон Юг
- А-71 Торфопредприятие — Площадь Свободы
- А-72 Микрорайон Верхние Печеры — Автовокзал "Щербинки"
- А-73 Микрорайон Соцгород-2 — Молококомбинат
- А-75 Поселок Нагулино — Улица Дружаева
- А-76 Дубравная — Станция метро "Пролетарская"
- А-77 Улица Космическая — Мыза
- А-80 Микрорайон Кузнечиха-2 — Улица Долгополова
- А-81 Микрорайон Кузнечиха-2 — Улица Дружаева
- А-83 Станция метро "Горьковская" — деревня Афонино
- А-85 Микрорайон Юг — Мыза
- А-86 Автовокзал "Щербинки" — Комсомольская площадь
- А-88 Поселок Дачный — Площадь Комсомольская
- А-89 Поселок Новая стройка — Памирская
- А-90 ЗКПД-4 — Микрорайон Верхние Печеры
- А-92 Микрорайон Бурнаковский — Микрорайон Цветы
- А-93 Агрокомбинат "Горьковский" — Микрорайон Верхние Печеры
- А-99 поселок Мостоотряда — Новостригинское кладбище
Троллейбусы:
- ТЛ-2 Минеева — Дворец бракосочетания
- ТЛ-3 Платформа Чаадаево — Микрорайон Мещерское озеро
- ТЛ-4 ЖК "Торпедо" — Плотникова
- ТЛ-8 Дубравная — Московский вокзал
- ТЛ-9 Площадь Горького — ЖК "Новая Кузнечиха"
- ТЛ-10 Микрорайон Мещерское озеро — Авторынок "Московский"
- ТЛ-11 Станция метро "Пролетарская" — Плотникова
- ТЛ-12 Станция метро "Пролетарская" — Патриотов
- ТЛ-13 Площадь Минина и Пожарского — Автовокзал "Щербинки"
- ТЛ-14 ЖК "Торпедо" — Плотникова
- ТЛ-15 Поселок Новая Стройка — Московский вокзал
- ТЛ-16 Микрорайон Щербинки-2 — Бориса Корнилова
- ТЛ-17 Площадь Минина и Пожарского — Микрорайон Цветы
- ТЛ-22 Улица Минеева — 7 проходная ГАЗ
- ТЛ-23 маршрут не прописан
- ТЛ-25 Мещерское озеро — Архангельская
- ТЛ-31 Площадь Минина и Пожарского — Автовокзал "Щербинки"
Трамваи:
- ТР-2 Черный пруд — площадь Лядова — Черный пруд
- ТР-3 Парк Дубки — Московский вокзал
- ТР-5 Мыза — ЖК "Смарт Сити"
-ТР-6 Московский вокзал — ЗКПД-4
-ТР-7 Московский вокзал — ЗКПД-4
-ТР-8 Поселок Гнилицы — Игарская
-ТР-11 Черный пруд — Площадь Благовещенская
-ТР-13 Стадион "Старт" — Стадион "Старт"
-ТР-18 Лапшиха — Площадь Лядова
-ТР-19 Трамвайное депо № 1 — Мыза
-ТР-21 Строкина — Черный пруд
-ТР-27 Трамвайное депо № 1 — Московский вокзал
- ТР-417 52-й квартал Автозавода — Московский вокзал
Ранее сообщалось, что около тысячи предложений учтено при корректировке новой транспортной системы Нижегородской агломерации. Также более 100 предложений и замечаний было получено от нижегородских профсоюзов и предприятий. В итоге, изначальный проект уже изменился на 30%, и эта работа продолжается.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+