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Анонсы событий для СМИ на 5 марта 2022 года
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Общество

Росавиация продлила запрет на полеты в города на юге России до 14 марта

05 марта 2022 12:22  [93] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Росавиация продлила запрет на полеты в города на юге России до 14 марта. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно информации, запрет на полеты в ряд городов России в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине продлен до 03:45 часов 14 марта. 

Так, временно приостановлена работа аэропортов в городах Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.

Ранее Росавиация приостанавливала полеты в города на юге России до 03:45 часов 8 марта. Нижегородский аэропорт работает в штатном режиме.

Напомним, что утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. 21 февраля он объявил о признании независимости ДНР и ЛНР. 

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Теги:
Авиаперевозки Авиасообщение
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