Чуть более тысячи нижегородцев заразились коронавирусом за прошедшие сутки

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1 004 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 13 марта. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
При этом накануне было зарегистрировано 1107 случаев заболевания коронавирусом в регионе. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 393 177 человек.
Согласно информации, 347 986 нижегородцев уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 3 192 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 11 250 человек, в том числе за последние сутки скончались 11 жителей региона. Еще 53 человека были госпитализированы за прошедшие сутки.
Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.57. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 32%.
Напомним, по состоянию на 5 марта в Нижегородской области имеется в запасе 418 957 комплектов вакцины "Спутник V", 36 799 комплектов вакцины "ЭпиВакКорона" и 6 513 комплектов вакцины "КовиВак".
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.
Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:
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