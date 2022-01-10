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Общество

Чуть более тысячи нижегородцев заразились коронавирусом за прошедшие сутки

14 марта 2022 11:55  [37] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

1 004 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 13 марта. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

При этом накануне было зарегистрировано 1107 случаев заболевания коронавирусом в регионе. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 393 177 человек.

Согласно информации, 347 986 нижегородцев уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 3 192 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 11 250 человек, в том числе за последние сутки скончались 11 жителей региона. Еще 53 человека были госпитализированы за прошедшие сутки.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.57. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 32%.

Напомним, по состоянию на 5 марта в Нижегородской области имеется в запасе 418 957 комплектов вакцины "Спутник V", 36 799 комплектов вакцины "ЭпиВакКорона" и 6 513 комплектов вакцины "КовиВак".

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

  1. Ардатовский – 2 337 (+4)
  2. г.о.г. Арзамас – 6 259
  3. Арзамасский – 3 771 (+10)
  4. Балахнинский – 11 132 (+48)
  5. Богородский – 7 312 (+9)
  6. Большеболдинский – 1 581 (+14)
  7. Большемурашкинский – 1 486 (+20)
  8. г.о.г. Бор – 16 419 (+32)
  9. Бутурлинский – 1 881 (+9)
  10. Вадский – 1 554 (+1)
  11. Варнавинский район – 1 000 (+8)
  12. Вачский – 3 557 (+10)
  13. Ветлужский – 2 916 (+24)
  14. Вознесенский – 1 542 (+3)
  15. Володарский – 5 543 (+8)
  16. Воротынский – 1 908 (+11)
  17. Воскресенский – 1 982 (+50)
  18. Выксунский – 8 411 (+13)
  19. Гагинский – 1 590 (+6)
  20. Городецкий – 12 612 (+9)
  21. Дальнеконстантиновский – 2 410 (+11)
  22. Дзержинск – 32 050 (+4)
  23. Дивеевский – 2 376 (+5)
  24. Княгининский – 1 273
  25. Ковернинский – 2 307 (+3)
  26. Краснобаковский – 2 283 (+1)
  27. Краснооктябрьский – 1 502 (+1)
  28. Кстовский – 9 511 (+28)
  29. Кулебакский – 7 658 (+13)
  30. Лукояновский – 2 806 (+5)
  31. Лысковский – 5 247 (+17)
  32. Навашинский – 5 523 (+16)
  33. Павловский – 12 755 (+19)
  34. Первомайский – 1 037
  35. Перевозский – 1 444 (+17)
  36. Пильнинский – 2 989 (+24)
  37. Починковский – 3 161
  38. Семеновский – 3 784 (+14)
  39. Сергачский – 3 431 (+8)
  40. Сеченовский – 2 203 (+6)
  41. Сокольский – 1 746 (+19)
  42. Сосновский – 4 142 (+9)
  43. Спасский – 912 (+1)
  44. Тонкинский – 1 518 (+11)
  45. Тоншаевский – 2 605
  46. Уренский – 4 766 (+17)
  47. Чкаловский – 2 663 (+9)
  48. Шарангский – 1 974 (+14)
  49. Шатковский – 5 246 (+20)
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Теги:
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