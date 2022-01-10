Отремонтированные в 2021 году дороги обследуют в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Специалисты Главного управления по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде ( ГУММиД) приступили к обследованию дорог, отремонтированных в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2021 году. Об этом рассказали в городской администрации.

В ГУММиД пояснили, что такие проверки проводятся ежегодно. В частности, отслеживается наличие возможных дефектов покрытия, тротуаров. Специалисты во время проверок также контролируют состояние нанесённой разметки, а также установленных дорожных знаков.

В случае выявления каких-либо несоответствий нормативному состоянию, подрядчик должен будет устранить недочёты в рамках гарантийных обязательств.

Так, на улицах Варварской, Ковалихинской, Ульянова, Алексеевской и на площади Сенной были выявлены замечания по нанесению дорожной разметки, состоянию люков-колодцев на проезжей части и тактильных плит на тротуарах.

Подрядчик приступит к исправлению недостатков при наступлении благоприятных погодных условий.

Как добавили в ГУММиД, при реализации нацпроекта БКД в прошлом году на городских улицах в соответствии с новыми ГОСТ были использованы современные асфальтобетонные смеси (ЩМА-11, ЩМА-16, ЩМА-22), которые обеспечивают повышенную стойкость покрытия.

Напомним, по нацпроекту в 2021 в нормативное состояние были приведены 30 участков автомобильных дорог. Объём средств, направленных на реализацию проекта в составил 933,9 млн рублей.

Ранее сообщалось, что шесть участков дорог, ведущих к медицинским учреждениям, отремонтируют в 2022 году в Нижнем Новгороде в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги". Кроме того, в нормативное состояние приведут дороги к школам и детским садам.