Теплоэнерго
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
Туротрасль поддержат в Нижегородской области
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 15 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
15 марта 2022 12:03  [49] Владимир Паков: Фашизм не закончился историей Второй мировой войны
15 марта 2022 12:01  [41] Коронавирусом в Нижегородской области за сутки заболели еще 925 человек
15 марта 2022 11:22  [114] Минстрой Нижегородской области объяснил рост цен на жилье
15 марта 2022 11:11  [112] Дополнительные участки дорог отремонтируют в Нижнем Новгороде в рамках нацпроекта
15 марта 2022 10:00  [129] НГХМ и центр "Вега" проводят обучение для детей с ограниченными возможностями здоровья
15 марта 2022 09:41  [211] Нижегородская область присоединяется к программе детского туристического кешбэка
14 марта 2022 18:35  [389] Концертный зал хорового колледжа имени Сивухина откроется 16 марта
14 марта 2022 18:15  [410] Николай Золотых: "Борьба технологий по созданию фейков и их разоблачению – это соперничество пушки и брони"
14 марта 2022 17:50  [394] Более 420 га земли вовлечено в жилищное строительство в Нижегородской области
14 марта 2022 17:33  [372] Жители Арзамаса обсудили концепцию благоустройства территории вокруг водонапорной башни
Общество

Коронавирусом в Нижегородской области за сутки заболели еще 925 человек

15 марта 2022 12:01  [41] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

925 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 14 марта. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

При этом накануне было зарегистрировано более 1000 случаев заболевания коронавирусом в регионе. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 394 102 человек.

Согласно информации, 350 966 нижегородцев уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 2 980 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 11 262 человек, в том числе за последние сутки скончались 12 жителей региона. Еще 198 человек были госпитализированы за прошедшие сутки.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.57. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 23%.

Напомним, по состоянию на 5 марта в Нижегородской области имеется в запасе 418 957 комплектов вакцины "Спутник V", 36 799 комплектов вакцины "ЭпиВакКорона" и 6 513 комплектов вакцины "КовиВак".

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

1.    Ардатовский – 2 345 (+8)

2.    г.о.г. Арзамас – 6 259

3.    Арзамасский – 3 773 (+2)     

4.    Балахнинский – 11 152 (+20)    

5.    Богородский – 7 316 (+4)

6.    Большеболдинский – 1 581

7.    Большемурашкинский – 1 486     

8.    г.о.г. Бор – 16 451 (+32)

9.    Бутурлинский – 1 883 (+2)   

10.  Вадский – 1 554

11.  Варнавинский район – 1 000  

12.  Вачский – 3 566 (+9)  

13.  Ветлужский – 2 936 (+20)   

14.  Вознесенский – 1 548 (+6)   

15.  Володарский – 5 551 (+8)       

16.  Воротынский – 1 918 (+10)    

17.  Воскресенский – 1 985 (+3)            

18.  Выксунский – 8 421 (+10)    

19.  Гагинский – 1 590           

20.  Городецкий – 12 626 (+14)

21.  Дальнеконстантиновский – 2 410     

22.  Дзержинск – 32 054 (+4)

23.  Дивеевский – 2 376     

24.  Княгининский – 1 280 (+7)                   

25.  Ковернинский – 2 316 (+9)                  

26.  Краснобаковский – 2 298 (+15)   

27.  Краснооктябрьский – 1 502          

28.  Кстовский – 9 539 (+28)

29.  Кулебакский – 7 661 (+3)            

30.  Лукояновский – 2 816 (+10)       

31.  Лысковский – 5 247      

32.  Навашинский – 5 531 (+8)  

33.  Павловский – 12 763 (+8)

34.  Первомайский – 1 037           

35.  Перевозский – 1 446 (+2)       

36.  Пильнинский – 2 989                  

37.  Починковский – 3 207 (+46)            

38.  Семеновский – 3 795 (+11)   

39.  Сергачский – 3 438 (+7)       

40.  Сеченовский – 2 203             

41.  Сокольский – 1 747 (+1)    

42.  Сосновский – 4 164 (+22)    

43.  Спасский – 914 (+2)  

44.  Тонкинский – 1 552 (+34)     

45.  Тоншаевский – 2 634 (+29)  

46.  Уренский – 4 784 (+18)      

47.  Чкаловский – 2 669 (+6)           

48.  Шарангский – 1 981 (+7)           

49.  Шатковский – 5 258 (+12)     

50.  Шахунский – 6 678 (+13)     

51.  Нижний Новгород – 164 006 (+475)

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Коронавирус
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph