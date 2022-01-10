Коронавирусом в Нижегородской области за сутки заболели еще 925 человек Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

925 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 14 марта. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

При этом накануне было зарегистрировано более 1000 случаев заболевания коронавирусом в регионе. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 394 102 человек.

Согласно информации, 350 966 нижегородцев уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 2 980 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 11 262 человек, в том числе за последние сутки скончались 12 жителей региона. Еще 198 человек были госпитализированы за прошедшие сутки.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.57. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 23%.

Напомним, по состоянию на 5 марта в Нижегородской области имеется в запасе 418 957 комплектов вакцины "Спутник V", 36 799 комплектов вакцины "ЭпиВакКорона" и 6 513 комплектов вакцины "КовиВак".

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

1. Ардатовский – 2 345 (+8)

2. г.о.г. Арзамас – 6 259

3. Арзамасский – 3 773 (+2)

4. Балахнинский – 11 152 (+20)

5. Богородский – 7 316 (+4)

6. Большеболдинский – 1 581

7. Большемурашкинский – 1 486

8. г.о.г. Бор – 16 451 (+32)

9. Бутурлинский – 1 883 (+2)

10. Вадский – 1 554

11. Варнавинский район – 1 000

12. Вачский – 3 566 (+9)

13. Ветлужский – 2 936 (+20)

14. Вознесенский – 1 548 (+6)

15. Володарский – 5 551 (+8)

16. Воротынский – 1 918 (+10)

17. Воскресенский – 1 985 (+3)

18. Выксунский – 8 421 (+10)

19. Гагинский – 1 590

20. Городецкий – 12 626 (+14)

21. Дальнеконстантиновский – 2 410

22. Дзержинск – 32 054 (+4)

23. Дивеевский – 2 376

24. Княгининский – 1 280 (+7)

25. Ковернинский – 2 316 (+9)

26. Краснобаковский – 2 298 (+15)

27. Краснооктябрьский – 1 502

28. Кстовский – 9 539 (+28)

29. Кулебакский – 7 661 (+3)

30. Лукояновский – 2 816 (+10)

31. Лысковский – 5 247

32. Навашинский – 5 531 (+8)

33. Павловский – 12 763 (+8)

34. Первомайский – 1 037

35. Перевозский – 1 446 (+2)

36. Пильнинский – 2 989

37. Починковский – 3 207 (+46)

38. Семеновский – 3 795 (+11)

39. Сергачский – 3 438 (+7)

40. Сеченовский – 2 203

41. Сокольский – 1 747 (+1)

42. Сосновский – 4 164 (+22)

43. Спасский – 914 (+2)

44. Тонкинский – 1 552 (+34)

45. Тоншаевский – 2 634 (+29)

46. Уренский – 4 784 (+18)

47. Чкаловский – 2 669 (+6)

48. Шарангский – 1 981 (+7)

49. Шатковский – 5 258 (+12)

50. Шахунский – 6 678 (+13)

51. Нижний Новгород – 164 006 (+475)