Владимир Путин пригласил регионы к участию в форуме "Сильные идеи для нового времени" Политика

Фото: с сайта ideas.roscongress.org

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Президент России Владимир Путин во время совещания о мерах социально-экономической поддержки субъектов, прошедшего 16 марта, пригласил региональные команды подключиться к организации форума "Сильные идеи для нового времени".

Глава государства подчеркнул, что этот проект даёт каждому россиянину возможность представить свои предложения, конкретные проекты, нацеленные на развитие города, региона и страны в целом.

"Наша экономика, государственный бюджет, частные бизнес располагают всеми необходимыми ресурсами, чтобы решать долгосрочные задачи. Все стратегические национальные цели, которые мы поставили на период до 2030 года, должны быть достигнуты. Текущие вызовы и возможности, которые они открывают, только должны мобилизовать нас. Вот, на что мы должны сами себя настроить: на цели, на достижение ощутимых результатов в интересах граждан. Да, очевидно, что потребуется донастроить наши программы и здесь востребованы инициативы деловых кругов, ученых, общественных объединений. В этой связи прошу регионы активно подключиться к организации форума "Сильные идеи для нового времени", - сказал Владимир Путин.

О датах и месте проведения Форума будет объявлено дополнительно.

Организаторы форума "Сильные идеи для нового времени" - Агентство стратегических инициатив при президенте РФ и Фонд Росконгресс. В состав Оргкомитета вошли представители администрации президента РФ, министерств и ведомств, главы регионов, представители бизнеса, институтов развития, экспертного, научного и медийного сообщества. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также включён в состав организационного комитета.

Приём заявок будет проходить до 1 апреля на краудфандинговой платформе ideas.roscongress.org. Девиз проекта: "Страну меняют люди".

Идеи можно выдвигать по семи направлениям:

Национальная социальная инициатива,

Национальная технологическая инициатива,

Национальная кадровая инициатива,

Национальная экологическая инициатива,

Развитие регионов,

Предпринимательство,

Идеи для будущего: Открытый разговор.

Форум пройдет в несколько этапов. Сначала будет проходить сбор идей на сайте, а затем каждый участник сможет получить профессиональную оценку и комплексную поддержку в реализации предложенных инициатив. После этого авторы лучших идей лично представят их на форуме руководству страны.

Напомним, первый Всероссийский форум "Сильные идеи для нового времени" прошёл в ноябре 2020 года. На него было подано более 14 тысяч идей от всех 85 субъектов РФ. Нижегородцы стали одними из самых активных участников и направили 737 предложений. Вошедшие в число 300 лучших идей - в том числе шесть нижегородских - были взяты на сопровождение АСИ. Кроме того, включённые в топ-1000 проекты получили поддержку на региональном уровне.