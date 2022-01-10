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Культура и отдых

"Травиату" на языке оригинала представит Нижегородский оперный театр 19 и 20 марта

17 марта 2022 17:38  [100] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородском государственном академическом театре оперы и балета им. А.С.Пушкина 19 и 20 марта состоится премьерный показ обновлённой постановки оперы "Травиата" Джузеппе Верди. Произведение прозвучит на итальянском языке, рассказали в пресс-службе театра.

Режиссёр-постановщик спектакля – Юлиана Буланенкова, дирижёр-постановщик – Дмитрий Синьковский. Стоит отметить, что в сценографии постановки используются проекционные декорации, за которые отвечает компания Dreamlaser.

Как рассказали в театре, при подготовке оперы "Травиата" на итальянском языке был учтён опыт постановки "Свадьбы Фигаро", которая также представлена на языке оригинала. Как и в "Свадьбе", перевод будет демонстрироваться построчно на световой панели. Отмечается, что нижегородские зрители восприняли такое новшество с интересом.

В опере выступят приглашённый солист московской "Новой оперы" Георгий Васильев, который представит партию Альфреда. Также в постановке заняты ведущие исполнители Нижегородского оперного театра: Татьяна Иващенко, Олег Федоненко, Ольга Борисова, Алексей Кошелев, Николай Печенкин, Виктор Ряузов, Вадим Соловьёв, Светлана Ползикова и Дмитрий Серебряков.

Билеты доступны в кассе театра или на 3#https://operann.ru/afisha/##его сайте##.

Кроме того, 19 марта в 17:40 в фойе театра состоится "Итальянская гостиная в оперном театре", которую проведёт доцент кафедры иностранных языков консерватории имени М.И.Глинки Наталья Хорошилова. Она познакомит зрителей с историей и красотой итальянской речи и расскажет, как объясниться в любви на родном языке Джузеппе Верди.

Для участия в "Гостинной" необходима регистрация по телефону 234-05-32 или по электронной почте: pr@operann.ru. Обязательным условием участия будет наличие билета на спектакль 19 или 20 марта.

Напомним, 2 февраля труппе Нижегородского театра оперы и балета были представлены новый художественный руководитель Алексей Трифонов и главный дирижёр Дмитрий Синьковский. Тогда же стало известно, что руководитель балетной труппы Морихиро Ивата прекращает сотрудничество с театром по семейным обстоятельствам.

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Теги:
Премьера Театры
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