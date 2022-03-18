Главврачом нижегородской больницы №5 назначен Николай Родин Общество

Николай Родин Фото: соцсети Давида Мелик-Гусейнова

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Главврачом нижегородской больницы №5 назначен Николай Родин. Об этом в своем Telegram-канале написал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

По словам министра, с коллективом больницы уже обсудили приоритетные задачи в развитии медицинской организации.

Николай Родин в 1998 году окончил НижГМА, затем интернатуру.

С 2009 по 2011 годы являлся заместителем главного врача по медицинской части административно-управленческого персонала НУЗ "Отделенческая больница на ст.Ижевск ОАО "РЖД", а с 2011 по 2016 годы сам возглавлял медучреждение.

С 2016 года до настоящего назначения Родин руководил медициной Горьковской железной дороги.

Напомним, недавно новые главврачи были назначены в Городецкой ЦРБ, где главе медучреждения встал Роман Апроменко, в Кстовской ЦРБ, где должность заняла Елена Гребенкина, и в Ардатовской ЦРБ - там пост руководителя медучреждения заняла Мария Костерина.