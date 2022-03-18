Николай Родин
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Главврачом нижегородской больницы №5 назначен Николай Родин. Об этом в своем Telegram-канале написал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
По словам министра, с коллективом больницы уже обсудили приоритетные задачи в развитии медицинской организации.
Николай Родин в 1998 году окончил НижГМА, затем интернатуру.
С 2009 по 2011 годы являлся заместителем главного врача по медицинской части административно-управленческого персонала НУЗ "Отделенческая больница на ст.Ижевск ОАО "РЖД", а с 2011 по 2016 годы сам возглавлял медучреждение.
С 2016 года до настоящего назначения Родин руководил медициной Горьковской железной дороги.
Напомним, недавно новые главврачи были назначены в Городецкой ЦРБ, где главе медучреждения встал Роман Апроменко, в Кстовской ЦРБ, где должность заняла Елена Гребенкина, и в Ардатовской ЦРБ - там пост руководителя медучреждения заняла Мария Костерина.
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