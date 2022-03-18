Всего в 1,2% нижегородских детсадов и школ частично введён карантин по ОРВИ

Фото:
За прошедшую неделю - с 28 марта по 3 апреля - на территории Нижегородской области зарегистрировано снижение заболеваемости ОРВИ. Причём снижение отмечается как среди детей школьного возраста, так и среди взрослого населения региона. Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Отмечается, в том числе, снижение заболеваемости COVID-19 - на 25%. Наиболее распространённые вирусы на территории региона - риновирусы и РС-вирусы. За всю прошлую неделю зафиксирован один случай гриппа В.
Чтобы предотвратить распространение вирусов, Роспотребнадзор приостанавливает работу или рекомендует переход на дистанционный формат в образовательных учреждениях. Так, по данным на 4 апреля 1,2 % школ и детских садов только частично приостановлен учебный и воспитательный процесс по ОРВИ.
Напомним, что в марте 2022 года были внесены новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородской области.
Так, полностью отменяются специальные требования к работе отдельных организаций: общепита, розничной торговли, культуры, спорта, гостиниц и других.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.
Кроме того, самоизоляция для беременных в Нижегородской области будет продлена до конца апреля.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+