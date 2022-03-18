Всего в 1,2% нижегородских детсадов и школ частично введён карантин по ОРВИ Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

За прошедшую неделю - с 28 марта по 3 апреля - на территории Нижегородской области зарегистрировано снижение заболеваемости ОРВИ. Причём снижение отмечается как среди детей школьного возраста, так и среди взрослого населения региона. Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Отмечается, в том числе, снижение заболеваемости COVID-19 - на 25%. Наиболее распространённые вирусы на территории региона - риновирусы и РС-вирусы. За всю прошлую неделю зафиксирован один случай гриппа В.

Чтобы предотвратить распространение вирусов, Роспотребнадзор приостанавливает работу или рекомендует переход на дистанционный формат в образовательных учреждениях. Так, по данным на 4 апреля 1,2 % школ и детских садов только частично приостановлен учебный и воспитательный процесс по ОРВИ.

Напомним, что в марте 2022 года были внесены новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородской области.

Так, полностью отменяются специальные требования к работе отдельных организаций: общепита, розничной торговли, культуры, спорта, гостиниц и других.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.

Кроме того, самоизоляция для беременных в Нижегородской области будет продлена до конца апреля.