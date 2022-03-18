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Общество

Окружной хакатон по искусственному интеллекту пройдёт в Нижнем Новгороде 3-5 июня

14 апреля 2022 20:05  [2] Общество

Фото: правительство Нижегородской области (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде с 3 по 5 июня пройдёт один из первых окружных хакатонов в рамках проекта "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект". Об этом сообщили в региональном правительстве.

Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что отметил, что серия хакатонов по искусственному интеллекту – это важная инвестиция в кадровое и научно-технологическое развитие данной сферы, поскольку они помогут найти молодые таланты, которые уже завтра смогут внести свой вклад в развитие цифровой экономики.

В прошлом году в России было проведено 10 региональных хакатонов, а разработки участников уже используются для решения задач бизнеса и государства.

В этом году пройдёт уже 36 хакатонов и чемпионатов по ИИ в 36 регионах России, а также 25 образовательных онлайн-мероприятий, в которых примут участие более 2 тысяч человек. Мероприятие в Нижнем Новгороде станет одним из первых.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, IT-соревнования и хакатоны показали свою эффективность как механизмы взаимодействия бизнеса и органов власти с молодыми специалистами.

"В настоящее время в Нижегородской области ведётся активная работа по внедрению мер поддержки IT-бизнеса и разработчиков. Рассчитываем, что итогами "Цифрового прорыва" станут решения, которые позволят оказать дополнительную поддержку промышленности, экономике, обществу и региону, а молодым специалистам помогут профессионально вырасти", - отметил глава региона.

Зампредседателя правительства Нижегородской области Игорь Зотов добавил, что сейчас правительство региона тесно взаимодействует с представителями IT-отрасли. Одним из главных запросов является помощь в загрузке, удержании и привлечении кадров.

"Мы искренне рассчитываем, что итогами мероприятия станут решения, которые позволят оказать поддержку экономике и реальному сектору, а молодым специалистам — дальнейшее профессиональное развитие, которое позволит не переезжать в другие города в поисках работы", – сказал Игорь Зотов.

Стоит отметить, что хакатон пройдёт практически одновременно с ежегодной конференцией "Цифровая индустрия промышленной России", которая запланирована в Нижнем Новгороде с 1 по 3 июня. В конференции традиционно примут участие представители власти и бизнес-сообщества, которые обсудят обсудят стратегии цифровой трансформации, digital art, вопросы развития новых медиа, а также интеллектуальной собственности в цифровом мире.

Ранее сообщалось, что международный инженерно-творческий фестиваль для детей "ТехноСтрелка" пройдёт впервые в Нижнем Новгороде 21-24 апреля на стадионе "Нижний Новгород". В рамках фестиваля будет организовано 4 хакатона и 30 образовательных площадок.

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Теги:
IT Технологии
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